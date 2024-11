Cu cine a venit Răzvan Burleanu la România – Kosovo. Președintele FRF, într-o ipostază care i-a surprins pe fani. Foto exclusiv

Răzvan Burleanu a fost în centrul atenției înainte de România – Kosovo, din etapa a 4-a a Ligii Națiunilor. Cu cine a venit pe Arena Națională președintele Federației Române de Fotbal.

Cu cine a venit Răzvan Burleanu la România – Kosovo

În ciuda Răzvan Burleanu a afișat o relaxare debordantă înainte de meci. Ba, mai mult, președintele FRF a apărut la Arena Națională într-o postură inedită.

ADVERTISEMENT

FANATIK l-a surprins pe Burleanu alături de fiica sa Maria, care s-a jucat puțin cu mascota echipei naționale a României. . S-a întâmplat și în vară, la meciul naționalei feminine de fotbal a României cu Armenia, scor 3-1.

Atunci, Burleanu a luat loc în loja stadionului „Arcul de Triumf” de unde a urmărit partida de fotbal feminin. A fost primul meci pe stadion pentru fiica sa, cei doi fiind însoțiți și de „prima doamnă”, mama Mariei, Anamaria.

ADVERTISEMENT

De când e tată președintele Federației Române de Fotbal

Președintele FRF, Răzvan Burleanu (40 de ani), a devenit tată pentru prima oară în plină pandemie COVID-19, în urmă cu patru ani și jumătate, când soția sa, Anamaria, a dat naștere unei fetițe.

„Am o nepoată, o fetiță născută chiar de Florii. E o bijuterie. Nu am văzut-o în realitate, nu am avut cum, cu coronavirusul ăsta. Dar am văzut-o pe telefon. Dacă nu era pandemia asta, la București mă găseai acum.

ADVERTISEMENT

Abia aștept să ieșim din criza asta, să merg să o văd. După atâtea rele, mai vine și ceva bun! Le doresc să aibă cât mai mulți”, declara, în 2020, Gică Burleanu, tatăl lui Răzvan Burleanu, conform cancan.ro.

Cu cine e căsătorit Răzvan Burleanu

Anamaria Tulumb este soția lui Răzvan Burleanu. La fel ca și președintele FRF, „prima doamnă” este originară din Bacău. În trecut a fost manechin, în liceu reușind chiar să cucerească titlul de „Miss Boboc”.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, Anamaria Tulumb și-a creat o bază importantă de fani pe rețelele de socializare, acolo unde nutriția este principala ei preocupare. Soția lui Răzvan Burleanu postează numeroase rețele vegetariene.