Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută

Lamine Yamal ar avea o nouă relație amoroasă, după despărțirea de Nicki Nicole. La aproape 3 luni de la separarea de cântăreață, starul celor de la Barcelona a fost asociat cu o vedetă foarte cunoscută pe rețelele de socializare.

Lamine Yamal, cucerit de o tânără superbă

La doar 18 ani, Lamine Yamal face furori în domeniul său. Sportivul spaniol a fost , care s-a desfășurat în ultima zi din februarie. E un star și în afara terenului de fotbal.

În ultima vreme s-a vehiculat că a trecut peste separarea de cântăreața Nicki Nicole. De asemenea, au apărut zvonuri despre o posibilă legătură amoroasă cu o tânără mai mare cu 3 ani. Aceasta este celebră în spațiul online.

Dezvăluirea a fost făcută de jurnalista Anna Gurgui, în podcastul intitulat En todas las salsas. Potrivit , aceasta a scos la iveală mai multe indicii care ar sugera faptul că fotbalistul nu mai este singur.

Așadar, a evidențiat câteva aspecte importante. Unul dintre acestea este faptul că sportivul nu urmărește nicio fată care îi place. Oricât ar părea de ciudat, Lamine Yamal vrea să păstreze discreția față de viața sa personală.

Un alt lucru scos la suprafață de jurnalistă este faptul că starul celor de la Barcelona a lăsat aprecieri și reacțiile la postările lui Lily Rowland. Aceasta este o blondină superbă care lucrează ca model, având peste 1 milion de urmăritori pe Instagram.

Cine ar fi noua iubită a lui Lamine Yamal

Lamine Yamal a primit răspunsuri de la tânăra despre care se spune că ar fi noua iubită. Lily Rowland nu a rămas indiferentă și a apreciat mai multe dintre postările făcute de fotbalist. În plus, influencerița este urmărită și de fosta parteneră a sportivului.

Cântăreața Nicki Nicole este la curent cu activitatea pe care o desfășoară în mediul online presupusa cucerire a starului spaniol. Mai mult decât atât, blondina a adus în față o serie de imagini în care poartă tricoul echipei pentru care evoluează tânărul.

„Vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit”, este descrierea pe care creatoarea de conținut a lăsat-o în dreptul pozelor. Imaginile au fost imortalizate în mai 2025, primind numeroase reacții din partea fanilor săi.

Lily Rowland s-a născut la Londra, Marea Britanie. A reușit de-a lungul anilor să se impună drept una dintre mai influente personalități din social media. Realizează conținut pentru generația sa, având în prim-plan moda, frumusețea și călătoriile.

Are un stil rafinat și cosmopolit, blondina semnând mai multe colaborări cu branduri de renume. Încă din 2020 a fost asociată cu Dior, Yves Saint Laurent, Rabanne, Alo și Victoria’s Secret. Astfel, a putut să se poziționeze ca o prezență obișnuită la evenimente exclusive.

De asemenea, a luat parte la multe campanii globale. A purtat adesea tricoul formației din Spania, demonstrând că este pasionată de fotbal. În prezent, vedeta pare că a trecut de la fanatism la o relație cu Lamine Yamal, care are un .

”Am decis să mă dedic full-time activității din social media”

„Am iubit mereu arta și creativitatea. Am început să experimentez cu machiajul în mediul online, recreând look-uri mai îndrăznețe, precum cele inspirate din ’Avatar’.

Aveam o înclinație naturală către machiaj datorită interesului meu pentru pictură și artă, iar înainte să îmi dau seama am început să strâng o comunitate pe TikTok.

Pe măsură ce audiența mea a crescut, brandurile și agențiile au început să mă contacteze pentru colaborări, inițial sub formă de produse oferite pentru promovare, iar ulterior contracte plătite.

Presiunea de a ’avea un job’ era mare, așa că am decis să mă dedic full-time activității din social media, iar lucrurile au continuat să evolueze”, a spus Lily Rowland, într-un interviu pentru revista Wonderland.