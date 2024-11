Cu cine ar fi trebuit Mihai Găinușă să facă echipă în Asia Express: ”Bubuia Instagramul. Nu s-a putut”

Mihai Găinușă a vorbit despre Asia Express, competiție unde are parte de diferite provocări. Fostul ”cârcotaș” pare că face față cu brio testelor de pe Drumul Zeilor, din sezonul 7 al emisiunii. Mai are puțin și se apropie de finală cu partenera sa de echipă, Oana Paraschiv, care a înlocuit pe cineva din familie.

Mihai Găinușă ar fi trebuit să fie însoțit de un membru al familiei în Asia Express

Într-un interviu recent, Mihai Găinușă a mărturisit adevăratul motiv pentru care a luat parte la Asia Express, dar și cu cine ar fi trebuit să parcurgă toate dificultățile la care a fost supus până în momentul de față. Și-ar fi creat amintiri foarte frumoase.

De altfel, faimosul prezentator a dezvăluit și că Aceasta din urmă a rămas acasă să se îngrijească de copii. Sfatul Ioanei a venit după ce lui Mihai Găinușă i s-a propus să se înscrie în competiție cu fiica sa, Eva.

Mihai Găinușă ar fi trebuit să facă echipă cu fiica lui. De ce nu a reușit Eva să vină la Asia Express

Evei i-ar fi plăcut să-și însoțească tatăl, dar perioada filmărilor s-a suprapus cu examenele ei de final de liceu și cu admiterea la facultate. Acestea fiind mai importante, Eva nu a avut cum să accepte provocarea, deși ar fi însemnat să cunoască faima, asemeni tatălui.

”Surpriza este că nu i-am spus eu (soției lui, Ioana, n.r) că vreau să merg cu Oana ci ea mi-a spus: “Mai bine te duci cu Oana!” pentru că eu am primit invitația să mă duc cu Eva, cu fata noastră. Nu s-a putut, deși Eva ar fi vrut, că bubuia Instagramul!

Avea examene de sfârșit de liceu și de început de facultate. Ioana a spus că trebuie să supravegheze copiii, plus că nu cred că se împăca cu situația cu lipsa de igienă din Asia și cu tot ce a însemnat asta. Eu în inconștiența mea am zis: da, mă duc pentru că eu nu prea eram în temă cu Asia Express”, a spus Mihai Găinușă pentru

De altfel, până în acest sezon, Eva și-a tot ”presat” tatăl dar Mihai Găinușă nu a făcut acest pas decât în acest an fiindcă nu i s-a propus și nu a dorit să fie insistent. A însemnat oricum o ieșire din zona de confort pentru el să bată în ușile caselor oamenilor, în emisiune, pentru cazare.

”Eva mi-a tot zis: de ce nu te duci în Asia Express? Nu mă duc în Asia Express că nu mă cheamă nimeni, adică nu mă duc să bat la ușă ca să fiu primit. Și ce să vezi? Asta era și misiunea în Asia Express: să bați la ușă să fii primit!

A fost o surpriză că am fost invitat, și am acceptat, cred, că mai mult de dragul Evei – tata a fost invitat și se va duce! Nu am știut în ce mă bag, a fost foarte greu, dar a fost și interesant și nu regret că am fost acolo. Nu regret nicio clipă pentru că am văzut o civilizație, am văzut mai multe țări”, a mai detaliat omul de televiziune și de radio.