Cu cine ar putea juca U Craiova în play-off pentru Champions League. Se știu 4 din cele 10 echipe de pe ruta campioanelor

ADVERTISEMENT

Suporterii Universității Craiova visează cu ochii deschiși la o calificare istorică în faza principală a UEFA Champions League. Oltenii joacă în această seară, în Bulgaria, prima manșă a turului doi preliminar, împotriva celor de la Levski Sofia. Interesant este că, deși până la faza ligii mai sunt două tururi de trecut, formația din Bănie cunoaște deja o bună parte dintre posibilii adversari pe care i-ar putea întâlni în play-off-ul competiției.

Cum arată, de fapt, drumul oltenilor către Liga Campionilor

Experții de la Football Meets Data o văd pe Universitatea Craiova favorită în dubla cu Levski Sofia. Cele două echipe au loturi cu valori de piață apropiate, iar startul de sezon a fost unul foarte bun atât pentru formația din România, cât și pentru cea din Bulgaria.

ADVERTISEMENT

În cazul în care proiecția celor de la Football Meets Data se confirmă, Universitatea Craiova ar urma să întâlnească în turul trei preliminar pe Omonia Nicosia, echipă considerată favorită în dubla cu Kairat Almaty.

Universitatea Craiova nu va fi cap de serie în play-off

Situația se complică însă în play-off, acolo und Totuși, o bună parte dintre echipele care vor evolua în această fază sunt deja cunoscute. Mai exact, patru dintre cele zece formații și-au asigurat practic prezența în play-off.

ADVERTISEMENT

Un aspect important al regulamentului UEFA este că o echipă fără statut de cap de serie poate „moșteni” coeficientul adversarei sale. Astfel, dacă Universitatea Craiova, ca echipă non-cap de serie, ar elimina în turul trei preliminar o formație cap de serie, precum Omonia Nicosia, atunci în play-off ar prelua coeficientul acesteia.

ADVERTISEMENT

Cu cine ar putea juca U. Craiova în play-off-ul UEFA Champions League. Se cunosc deja 4 din cele 10 echipe calificate!

Celtic este singura echipă cap de serie care va intra direct în play-off și cu care s-ar putea împerechea Universitatea Craiova. Pe lista posibililor adversari se mai află Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava și Lech Poznań, toate având un coeficient UEFA superior. Pentru ca aceste dueluri să devină posibile, echipele respective trebuie însă să își câștige confruntările din tururile preliminare.

ADVERTISEMENT

Cum s-au descurcat echipele favorite să prindă play-off-ul în prima manșă a turului 2 preliminar UCL

Larne – Steaua Roșie 0-4

Thun – Dinamo Zagreb 1-1

Celtic – nu a jucat, calificată în play-off

Iberia – Slovan Bratislava 0-2

Aarhus – Lech 1-4

AEK – nu a jucat, calificată în play-off

Egnatia – Celje – miercuri, 22 iulie – Nu poate juca cu U. Craiova

miercuri, 22 iulie Nu poate juca cu U. Craiova LASK – nu a jucat, calificată în play-off – Nu poate juca cu U. Craiova

– Nu poate juca cu U. Craiova Viking – nu a jucat, calificată în play-off- Nu poate juca cu U. Craiova

În schimb, se cunosc deja două formații calificate în play-off pe care Universitatea Craiova nu le poate întâlni. Este vorba despre LASK Linz și Viking. Ambele au un coeficient UEFA mai slab decât Omonia Nicosia, adversara proiectată a oltenilor în turul trei preliminar. În aceste condiții, Omonia ar avea statut de cap de serie, iar LASK și Viking ar fi automat în urna echipelor non-cap de serie.

De asemenea, conform proiecțiilor actuale, AEK Atena nu va fi cap de serie în play-off. Grecii depind de parcursul lui Dinamo Zagreb. Dacă formația croată va fi eliminată în turul doi preliminar (după remiza, 1-1, din deplasare cu Thun) sau în turul trei, AEK Atena va urca între capii de serie și va deveni automat unul dintre posibilii adversari ai Universității Craiova.