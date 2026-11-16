Sport

Cu cine au petrecut Szukala și Rusescu înainte să fie angajați la FCSB! Apariție surpriză alături de un sportiv uriaș. Foto

Cristian Măciucă
16.11.2026 | 15:15
Cu cine au petrecut Szukala si Rusescu inainte sa fie angajati la FCSB Aparitie surpriza alaturi de un sportiv urias Foto
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Cu cine au petrecut Szukala și Rusescu înainte să fie angajați la FCSB! Apariție surpriză alături de un sportiv uriaș. FOTO: Fanatik
Raul Rusescu și Lukasz Szukala au fost angajați de Gigi Becali la FCSB. Cu doar o zi înainte de anunțul oficial, cei doi au fost surprinși într-o ipostază inedită alături de un sportiv celebru din România
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Luni, 16 noiembrie, Gigi Becali a anunțat că i-a angajat pe Raul Rusescu și pe Lukasz Szukala în funcții de conducere la FCSB. Cu doar o zi înainte de anunțul oficial, cei doi foști fotbaliști au fost surprinși alături de un sportiv uriaș al României.

Andrei Pavel, alături de Raul Rusescu și Lukasz Szukala înainte să fie anunțați de Gigi Becali la FCSB

Duminică, 15 noiembrie, Raul Rusescu a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de Lukasz Szukala și Andrei Pavel, pe un teren de padel. În poză se regăsește și fostul lor coleg de la FCSB, Mihai Răduț.

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Rusescu a postat fotografia la InstaStory, pe melodia „Sunday Grind”, interpretată de Mr. Sun, iar în imagine, după echipamente, se pare că cei patru au încins o partidă pe cinste de padel.

Întâlnirea a avut loc în contextul Turneului Artiștilor – Charity Padel Cup, eveniment organizat în București pentru strângerea de fonduri destinate construirii Centrului Neuroatipic, dedicat copiilor și tinerilor cu autism.

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Răduț, Rusescu, Andrei Pavel și Szukala
Răduț, Rusescu, Andrei Pavel și Szukala. FOTO: Instagram Raul Rusescu

Gigi Becali le-a trasat primele sarcini lui Rusescu și Szukala

Gigi Becali a anunțat că Raul Rusescu și Lukasz Szukala se vor alătura instant staff-ului condus de Laurențiu Reghecampf. Patronul FCSB vrea ca Rusescu și Szukala să contribuie la identificarea unor fotbaliști valoroși, care ar putea întări lotul pregătit de antrenorul roș-albaștrilor. „Azi i-am angajat pe Szukala și pe Rusescu, pe toate pozițiile. Discutăm după două săptămâni, acum să se uite la jucători. Gata, la treabă”, a declarat Gigi Becali.

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Decizia lui Gigi Becali de a îi aduce la echipă pe cei doi foști fotbaliști care au scris istorie în tricoul roș-albastru a fost comentată și de Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. „Știu de sâmbătă de ei, mi-a zis deja că îi va lua. Sunt doi băieți care au jucat la Steaua, știu ce înseamnă Steaua/FCSB și sper să se descurce și să fie un plus pentru echipă și cred cu convingere că așa va fi. Urmează să vedem, dar cred și sper că vor fi mutări benefice”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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