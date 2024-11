Cu cine au votat Florinel Coman și soția Ioana la alegerile pentru președintele României! ”Are proiecte bune”

Aflați departe de casă, Florinel Coman și soția sa Ioana și-au făcut datoria de cetățeni responsabili și au votat la alegerile pentru președintele României. Pentru ce candidat au optat aceștia.

Florinel Coman și soția Ioana au votat în Qatar la alegerile pentru președintele României. Ce candidat au preferat

Până duminică, 24 noiembrie, la orele prânzului, aproape 500.000 de români din afara granițelor . S-a votat în toate colțurile lumii.

De la românii simpli până la nume importante din politică și sport, foarte mulți conaționali au votat la aceste alegeri în secții din diaspora. Printre acești votanți s-au numărat Florinel Coman și soția sa Ioana Timofeciuc.

Recent, internaționalul român a revenit în Qatar după meciurile ”tricolorilor”. În acest weekend, Florinel Coman și partenera sa de viață au mers la Ambasada României pentru a vota în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Dacă în țară, votul are loc într-o singură zi, duminică, 24 noiembrie, . Pe o platformă de socializare, Florinel Coman a transmis un mesaj românilor, imediat după ce a pus ștampila pe un candidat.

”Votul meu contează și am liniștea conștiinței că nu rămân indiferent la ce se întâmplă în țara mea. Când noi nu votăm, altcineva se folosește de votul nostru. Mergeți la vot”, a transmis Florinel Coman, într-un story pe Instagram.

Pe aceeași platformă de social-media, soția fotbalistului de la Al Gharafa a dezvăluit într-o oarecare măsură și candidatul pe care ea și soțul ei îl preferă. E vorba de un independent.

”Toate lumea mă întreabă cu cine am votat. Eu susțin un candidat independent, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă luați după mine. Eu am votat cu cine am simțit și cu cine mi s-a părut că rezonez cel mai mult, omul care pare că este cel mai mult cu picioarele pe pământ. Care pare că iubește cel mai mult România și îi înțelege nevoile real, nu superficial.

Din punctul meu de vedere, are proiecte frumoase pentru România: exploatarea resurselor naturale proprii, independentă națională etc. Nu pot garanta pentru nimeni, pentru că nu pot spune că cineva este ok 100%. Dar îmi asum riscul, chiar dacă lumea spune că sunt șanse mai mici să iasă”, scrie soția lui Florinel Coman.