Cu cine au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi pentru premiul „The Best” oferit de FIFA. Niciunul nu l-a pus pe Ousmane Dembele pe prima poziție

După ce a câștigat „Balonul de Aur”, Ousmane Dembele a primit și premiul „The Best” pentru cel mai bun jucător al sezonului, oferit într-o gală organizată de FIFA. Ianis Hagi și Mircea Lucescu au numit favoriții pentru acest titlu, iar francezul și-a făcut cu greu apariția în cele două topuri realizate de România.

Cu cine au votat Ianis Hagi și Mircea Lucescu pentru premiul „The Best” oferit de FIFA

Deși a avut un sezon excepțional cu PSG și realizări individuale foarte bune, Ousmane Dembele nu i-a făcut pe Ianis Hagi și Mircea Lucescu să-l pună pe prima poziție. Mai mult decât atât, atacantul parizienilor a apărut doar printre preferințele căpitanului echipei naționale, nu și printre ale selecționerului.

Fotbalistul lui Alanyaspor a mizat în clasamentul realizat de el pe talentul precoce al lui Lamine Yamal, în timp ce pe locul al doilea l-a poziționat pe Raphinha, un alt jucător ce a fost extrem de important pentru FC Barcelona. Ousmane Dembele a fost pus de mijlocașul român doar pe poziția a treia.

Mircea Lucescu nu l-a inclus pe Dembele în topul său, iar pe primul loc a votat un fotbalist surpriză. Pe primul loc în clasamentul selecționerului României a apărut Harry Kane. Pe locul doi el l-a pus pe Raphinha, la fel ca Ianis Hagi, în timp ce podiumul a fost completat de Kylian Mbappe.

Lionel Messi nu a votat cu jucătorii Barcelonei

Deși clubul catalan reprezintă sufletul lui Lionel Messi, el nu a pus pe niciunul dintre actualii jucători pe primele două locuri. Argentinianul nu l-a inclus deloc pe Raphinha în top, în timp ce Lamine Yamal a fost plasat de el doar pe poziția a treia.

fotbalist alături de care a jucat la Barcelona, în timp ce pe locul al doilea el l-a nominalizat pe celălalt superstar francez, Kylian Mbappe, cu care a fost coleg la PSG.

Cum arată cel mai bun „11” al anului

frustrarea a devenit și mai mare întrucât brazilianul nu a fost inclus în primul „11” ales în gala organizată de forul internațional.

Cea mai bună echipă a sezonului 2024/2025 arată în felul următor: Donnarumma – Hakimi, Pacho, Van Dijk, Nuno Mendes – Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri – Lamine Yamal, Ousmane Dembele.