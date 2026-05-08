”Cu cine crezi că vorbești?”. Istvan Kovacs, reacție agresivă în CFR Cluj – U Craiova. Faza la care Cordea l-a enervat pe arbitru

Universitatea Craiova este foarte aproape de câștigarea titlului și o victorie în partida cu CFR Cluj ar însemna enorm. Miza este una uriașă, iar CCA l-a trimis în Gruia pe Istvan Kovacs, care a și intrat într-un conflict cu Andrei Cordea.

Istvan Kovacs, mesaj ferm pentru Andrei Cordea în CFR Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj își joacă ultima șansă de a rămâne în bătălia pentru titlu la întâlnirea care deschide , iar tensiunea este una uriașă în Gruia. Iar primele contre au apărut încă din startul jocului.

La o fază de atac a clujenilor, David Matei a căzut destul de ușor într-un duel cu Andrei Cordea, dar arbitrul Istvan Kovacs a fluierat fault în favoarea oltenilor spre nemulțumirea jucătorului lui Daniel Pancu.

Cordea s-a îndreptat spre arbitru și a protestat față de decizia de a acorda fault în atac, dar acesta a fost imediat pus la punct. ”Cu cine crezi că vorbești?”, i-a spus tăios Kovacs, înainte de a fluiera reluarea jocului.

Daniel Pancu a schimbat sistemul

Întâlnirea CFR Cluj – Universitatea Craiova are o miză uriașă în lupta la titlu din SuperLiga. În cazul unei victorii în Gruia, oltenii și-ar asigura în proporție foarte mare locul 1 la finalul sezonului.

În schimb, ardelenii au nevoie de toate cele 3 puncte pentru a mai spera la marele trofeu. Însă, CFR nu a câștigat niciunul dintre cele patru dueluri directe cu Universitatea Craiova disputate în acest sezon, trei în campionat și unul în Cupa României.

În aceste condiții, antrenorul Daniel Pancu a decis să schime sistemul în încercarea de a-i surprinde pe ”alb-albaștri”. , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.