Sport

”Cu cine crezi că vorbești?”. Istvan Kovacs, reacție agresivă în CFR Cluj – U Craiova. Faza la care Cordea l-a enervat pe arbitru

Istvan Kovacs a fost delegat la partida CFR Cluj - Universitatea Craiova. Arbitrul s-a contrat cu Andrei Cordea și a avut un mesaj clar pentru jucătorul ardelenilor.
Alex Bodnariu
08.05.2026 | 21:40
Cu cine crezi ca vorbesti Istvan Kovacs reactie agresiva in CFR Cluj U Craiova Faza la care Cordea la enervat pe arbitru
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
Andrei Cordea (26 de ani), pus la punct de Istvan Kovacs (41 de ani) la meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova. Sursă foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este foarte aproape de câștigarea titlului și o victorie în partida cu CFR Cluj ar însemna enorm. Miza este una uriașă, iar CCA l-a trimis în Gruia pe Istvan Kovacs, care a și intrat într-un conflict cu Andrei Cordea.

Istvan Kovacs, mesaj ferm pentru Andrei Cordea în CFR Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj își joacă ultima șansă de a rămâne în bătălia pentru titlu la întâlnirea care deschide etapa a 8-a a play-off-ului SuperLigii, iar tensiunea este una uriașă în Gruia. Iar primele contre au apărut încă din startul jocului.

ADVERTISEMENT

La o fază de atac a clujenilor, David Matei a căzut destul de ușor într-un duel cu Andrei Cordea, dar arbitrul Istvan Kovacs a fluierat fault în favoarea oltenilor spre nemulțumirea jucătorului lui Daniel Pancu.

Cordea s-a îndreptat spre arbitru și a protestat față de decizia de a acorda fault în atac, dar acesta a fost imediat pus la punct. ”Cu cine crezi că vorbești?”, i-a spus tăios Kovacs, înainte de a fluiera reluarea jocului.

ADVERTISEMENT
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24.ro
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid

Daniel Pancu a schimbat sistemul

Întâlnirea CFR Cluj – Universitatea Craiova are o miză uriașă în lupta la titlu din SuperLiga. În cazul unei victorii în Gruia, oltenii și-ar asigura în proporție foarte mare locul 1 la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu...
Digisport.ro
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani

În schimb, ardelenii au nevoie de toate cele 3 puncte pentru a mai spera la marele trofeu. Însă, CFR nu a câștigat niciunul dintre cele patru dueluri directe cu Universitatea Craiova disputate în acest sezon, trei în campionat și unul în Cupa României.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, antrenorul Daniel Pancu a decis să schime sistemul în încercarea de a-i surprinde pe ”alb-albaștri”. Tehnicianul a ales să joace în 3-4-3, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Adrian Mihalcea, gata să plece de la echipă după UTA – Csikszereda! Gesturile...
Fanatik
Adrian Mihalcea, gata să plece de la echipă după UTA – Csikszereda! Gesturile pe care le-a făcut după meci
„Îmi plac fetițele”. Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din...
Fanatik
„Îmi plac fetițele”. Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Răsturnare de situație! Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu. Prima reacție a gimnastei. Update
Fanatik
Răsturnare de situație! Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu. Prima reacție a gimnastei. Update
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!