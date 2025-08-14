Sport

Cu cine joacă CFR Cluj în play-off-ul UEFA Conference League. Adversar dificil pentru Dan Petrescu

CFR Cluj a fost eliminată de Braga din turul 3 preliminar UEFA Europa League și astfel că „feroviarii” vor fi retrogradați în Conference League.
Iulian Stoica
14.08.2025 | 23:11
Cu cine joaca CFR Cluj in playofful UEFA Conference League Adversar dificil pentru Dan Petrescu
Cu cine se va duela CFR Cluj în play-off-ul UEFA Conference League. Sursă foto: Colaj Fanatik

După ce a trecut de două tururi în preliminariile UEFA Europa League, în fața lui Paksi și Lugano, CFR Cluj a dat peste Braga, iar formația din Portugalia a fost prea puternică pentru elevii lui Dan Petrescu. Peste ce adversar vor da clujenii în play-off-ul de calificare din UEFA Conference League.

Cu cine joacă CFR Cluj în play-off Conference League

După un rezultat la limită în manșa tur din turul 3 UEFA Europa League, scor 1-2 cu Braga, CFR Cluj nu a reușit să ofere speranțe că poate să întoarcă scorul pe Estádio Municipal de Braga, lusitanii deschizând scorul încă din minutul 19 al întâlnirii.

În minutul 17 al meciului, Sinyan a avut o intervenție imprudentă asupra lui Ricardo Horta, iar arbitrul Sascha Stegemann nu a stat pe gânduri și a acordat lovitură de pedeapsă.

Rodrigo Zalazar Martinez a bătut, în minutul 19, pe centrul porții și astfel că „feroviarii” s-au văzut cu un dezavantaj de 2 goluri la general, iar misiunea de calificare părea năruită încă de la pauza duelului, Zalazar reușind „dubla” în minutele de prelungiri.

Hacken, adversara lui CFR Cluj din play-0ff-ul de calificare Conference League

După ce a fost eliminată din UEFA Europa League, CFR Cluj se va duela cu învinsa din „dubla” Brann – Hacken. Norvegienii au câștigat manșa tur cu scorul de 2-0, ca returul să fie adjudecat de formația din Suedia, scor 1-0.

În urma acestor rezultate, CFR Cluj a aflat că se va duela cu Hacken în play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Adversarul vine din Suedia, iar „feroviarii” sunt, cel puțin pe hârtie, mai valoroși.

Lotul suedezilor este evaluat de site-urile de specialitate la 20,2 milioane de euro, pe când jucătorii din lotul lui Dan Petrescu însumează 31,38 milioane de euro.

Hacken a încheiat sezonul precedent pe locul 8 în prima ligă din Suedia, însă au câștigat Cupa. Partidele din play-off-ul Conference League sunt programate pe 21 și 28 august. CFR Cluj va juca primul meci în deplasare, iar returul va avea loc în Gruia.

