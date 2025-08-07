Cu cine joacă CFR Cluj în play-off-ul UEFA Conference League. Ce adversar îi așteaptă pe „feroviari” dacă vor fi eliminați de SC Braga

, iar misiunea trupei lui Dan Petrescu este una foarte complicată. În acest context, vicecampioana României ar putea trece în Conference League.

ADVERTISEMENT

Cu cine joacă CFR Cluj în play-off-ul UEFA Conference League

SC Braga a deschis scorul în meciul cu CFR Cluj prin francezul Gorby, care a înscris cu o execuție frumoasă de la 16 metri. Ardelenii au reușit să egaleze înainte de pauză după reușita lui Sheriff Sinyan, însă Gorby a realizat „dubla” în partea secundă, iar Braga este în mod clar principala favorită la calificare, ținând cont de faptul că returul se joacă în Portugalia.

Dacă va fi eliminată de SC Braga, CFR Cluj va trece în UEFA Conference League, unde va întâlni învinsa din „dubla” Hacken – Brann, duel care se joacă tot în turul 3 al Europa League. În prima manșă, norvegienii s-au impus cu 2-0 în Suedia, așadar e probabil ca Hacken să fie echipa care „coboară” în Conference League.

ADVERTISEMENT

Cine este BK Hacken, posibila adversară a lui CFR Cluj

BK Hacken, care are un lot cotat de transfermarkt la 20.2 milioane de euro, a încheiat sezonul precedent pe locul 8 în prima ligă suedeză, însă a obținut accesul în Europa League după ce a câștigat Cupa. Hacken și-a început parcursul încă din primul tur, unde a eliminat-o cu scorul general de 3-2 pe .

Apoi, suedezii au produs o mare surpriză și au triumfat contra lui Anderlecht. După un eșec cu 0-1 în Belgia, Hacken s-a impus cu 2-1 pe teren propriu, iar „dubla” s-a decis la loviturile de departajare, unde suedezii au avut câștig de cauză, 4-2.

ADVERTISEMENT

Cine este SK Brann, posibila adversară a lui CFR Cluj

Din postura de vicecampioană a Norvegiei în sezonul trecut, SK Brann și-a început parcursul european în turul 2 al Champions League, unde a cedat cu scorul general de 2-5 contra lui RB Salzburg. Cu un lot cotat la 24.6 milioane de euro, Brann pare ușor favorită în „dubla” cu Hacken.

ADVERTISEMENT

Partidele din play-off-ul Conference League sunt programate pe 21 și 28 august. În cazul în care CFR Cluj va trece în această competiție, „feroviarii” vor juca primul meci în deplasare, iar returul va avea loc în Gruia.