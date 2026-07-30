Cu cine joacă CFR Cluj în turul 3 preliminar al Conference League. Adversar infernal pentru formația din Gruia

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După un duel în care și-a dominat adversara, pentru CFR Cluj urmează o ”dublă” infinit mai grea. Formația pregătire de Antonio Folha va avea parte de un adversar redutabil în turul 3 preliminar al Conference League. Partida tur se va disputa la Cluj, pe 6 august, iar returul în deplasare, o săptămână mai târziu.

Adversar dificil pentru CFR Cluj în turul 3 preliminar al Conference League

CFR Cluj a arătat multă maturitate în meciurile cu Alashkert, iar acest lucru . În turul 3 preliminar al Conference League, ardelenii vor juca împotriva formației Tromso IL, după ce norvegienii au fost eliminați de Hradec Kralove în turul 2 preliminar al Europa League și au retrogradat în a treia competiție continentală.

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În prima manșă, pe teren propriu, viitoarea adversară a celor de la CFR Cluj a pierdut cu 1-0. La returul din Cehia, Tromso a deschis scorul prin Heine Larsen (25), dar s-a văzut egalată până la pauză. Repriza secundă le-a aparținut gazdelor care au mai înscris de două ori și s-au calificat mai departe cu scorul general de 4-1.

Antrenorul lui Tromso IL, Jorgen Vik, a folosit la retur următoarea formulă de echipă: Haugaard – Thongla-Iad Warneryd (Dahlqvist 46), Skjaervik, Guddal, Vadebu (Tonnessen 73), Innvaer – Hjerto-Dahl (L. Larsen 73), Edvardsson, Jenssen – Ieltsin Camoes (Nyhammer 62), H. Larsen (Braut 73).

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Vedeta lui Tromso valorează 10.000.000 de euro

Dacă lotul lui CFR Cluj este cotat la aproximativ 18 milioane de euro, norvegienii sunt chiar și mai valoroși având o cotă de peste 28.000.000 de euro. Cel mai în vogă jucător este mijlocașul central Jens Hjerto-Dahl (20 de ani), care are o cotă de 10 milioane de euro.

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Aflat în vizorul mai multor echipe din campionatele importante ale Europei, Hjerto-Dahl a primit o ofertă concretă de 6,5 milioane de euro de la Cardiff City. Conducătorii lui Tromso nici nu au vrut să audă, fiind convinși că pot obține o sumă mult mai mare.

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Cum merge Tromso în campionatul Norvegiei

Viitoarea adversară a celor de la CFR Cluj are un parcurs foarte bun și în întrecerea internă, fiind pe locul 3 în clasamentul din Norvegia, cu 31 de puncte acumulate după disputarea a 15 etape.

Lider este Bodo/Glimt, cu 35 de puncte, urmată de Viking Stavanger, cu 34 de puncte și un meci mai puțin de disputat. Formația Brann Bergen, care , se află doar pe locul 8, cu 19 puncte.