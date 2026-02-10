Cu cine joacă CFR Cluj și FC Argeș în sferturile Cupei României Betano! Se anunță meciuri tari în faza următoare a competiției

ADVERTISEMENT

După meciurile de marți, 10 februarie, s-a aflat cine sunt echipele care merg mai departe în Cupa României Betano din Grupa A. FC Argeș a învins-o în ultima etapă pe Dumbrăvița, în timp ce CFR Cluj a remizat pe teren propriu contra Rapidului.

Cine sunt posibilii adversari ai lui FC Argeș și CFR Cluj din sferturile Cupei României Betano

Deși mai este un meci de jucat în Grupa A, acesta nu va avea nicio influență asupra clasamentului final. FC Argeș și CFR Cluj sunt cele două formații calificate, piteștenii obținând maximum de puncte din trei etape.

Cele două își vor afla adversarele în urma meciurilor din zilele următoare. Universitatea Craiova va întâlni FCSB, în timp ce UTA va merge la Gloria Bistrița. Oricare dintre cele patru echipe are șanse la calificare. Una dintre FCSB și Craiova se va califica sigur în sferturi, iar piteștenii ar putea avea ghinion, deși au câștigat grupa cu maximum de puncte.

Dacă FCSB câștigă contra Universității Craiova, iar UTA o bate pe Gloria Bistrița, atunci echipa lui Bogdan Andone o va întâlni în sferturi pe campioana României. Piteștenii o pot întâlni și pe UTA, în cazul în care FCSB pierde cu Craiova, iar arădenii se impun contra divizionarei secunde. Cel mai favorabil caz, însă și cel mai greu de realizat, ar fi cel în care Universitatea Craiova nu pierde cu FCSB, iar Gloria Bistrița o bate pe UTA. În acest caz, FC Argeș ar jucat contra bistrițenilor pentru un loc în semifinale

De partea cealaltă, are șanse mari să dea de Universitatea Craiova, care va termina pe primul loc dacă nu va pierde contra campioanei. Formația lui Pancu o poate întâlni chiar și pe FCSB în cazul în care bucureștenii vor câștiga în Bănie, iar UTA nu se va impune în deplasarea de la Bistrița. UTA poate termina și ea pe prima poziție și să o întâlnească pe CFR, asta doar dacă va câștiga contra divizionarei secunde, în timp ce FCSB va obține cele trei puncte la Craiova.

Ce strategie are Gigi Becali pentru meciul din Cupa României Betano contra Craiovei

Meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB este unul foarte important în ceea ce privește componența sferturilor de finală ale Cupei României Betano. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că principalul obiectiv este campionatul,

„Avem strategie. Nu pot spune strategia acum, că e altceva. E lupta prea mare acum. Nu mai zic, că acum trebuie să câștigăm amândouă meciurile. Campionatul este principalul obiectiv, dar trebuie și Cupa luată. Adică vreau ca anul ăsta când toți plâng și îmi cântă ei mie prohodul, vreau să fac eventul, Cupa și campionatul, cu amândouă. Vreau să cânt eu la final ‘1,2,3,4 Cupa și campionatul!’”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.