Cu cine joacă CSM București, Rapid și Gloria Bistrița în cupele europene! Programul complet în meciurile eliminatorii

CSM București este calificată direct în sferturile de finală din Champions League, în timp ce Gloria Bistrița va juca play-off-ul cu Ikast. Şanse mari pentru Final Four are şi Rapid, dar în European League. Programul complet.
Marian Popovici
25.02.2026 | 10:42
Cu cine joaca CSM Bucuresti Rapid si Gloria Bistrita in cupele europene Programul complet in meciurile eliminatorii
Cu cine joacă CSM București, Rapid și Gloria Bistrița în cupele europene! Programul complet în meciurile eliminatorii. Sursa: sportpictures.eu
Este un sezon foarte bun pentru echipele româneşti la handbal feminin. CSM Bucureşti a prins in extremis sferturile de finală din Liga Campionilor după un parcurs perfect în 2026, încheiat cu opt victorii consecutive.

Programul echipelor româneşti în cupele europene la handbal feminin

Gloria Bistriţa a încheiat pe locul 4 în grupă şi va lupta cu Ikast, un duel echilibrat pentru sferturi. Acolo o aşteaptă Brest, câştigătoarea grupei din care a făcut parte CSM Bucureşti. În EHF European League, doar Rapid merge mai departe, dar giuleştencele au şansa calificării în Final Four.

Gloria Bistriţa şi Rapid vor juca în play-off, respectiv sferturile European League pe 21-22, respectiv 28-29 martie. CSM Bucureşti va juca în sferturile de finală abia peste două luni, în finalul lunii aprilie. Din păcate, Minaur Baia Mare şi Corona Braşov au ratat la mustaţă calificarea în fazele eliminatorii din European League.

Programul complet:

  • 21-22 martie – 28-29 martie: Gloria Bistriţa – Ikast (play-off Champions League)
  • 21-22 martie – 28-29 martie: Rapid – Viborg (sferturi European League)
  • 18-19 aprilie – 25-26 aprilie: CSM Bucureşti – Esbjerg/Podravka (sferturi Champions League)
  • 18-19 aprilie – 25-26 aprilie: Brest – Gloria Bistriţa/Ikast (sferturi Champions League)

Când au loc turneele Final Four din European League şi Champions League

Pentru echipele româneşti ar putea fi un sezon istoric, cu prezenţe în Final Four în cele mai importante competiţii handbalistice intercluburi. Ultima dată, Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila au fost prezente în Final Four-ul din European League, în 2024.

Final Four-ul din European League are loc în acest an la Graz, în weekendul 16-17 mai 2026. Rapid are şanse bune să fie acolo, în condiţiile în care joacă returul cu Viborg pe teren propriu. Pentru giuleştence ar fi un obiectiv important, mai ales că pe plan intern evoluţiile nu sunt grozave.

CSM Bucureşti probabil va avea de trecut de „coşmarul” Esbjerg, în drumul spre Budapesta. Doar că, danezele arată o formă mai slabă ca în alţi ani, iar la un eventual duel, „tigroaicele” ar fi favorite, având returul pe teren propriu, la Polivalentă.

În acest an, Final Four-ul Champions League se va disputa în weekendul 6-7 iunie în MVM Dome din Budapesta. Favorite să ajungă acolo sunt: Gyor, Metz, Brest şi CSM Bucureşti.

Dinamo, eliminată din Champions League la masculin! Buzău continuă European Cup

Dinamo a avut un sezon mai slab şi a acumulat doar două puncte în primele 11 meciuri din grupă. „Dulăii” nu mai au şanse de calificare mai departe cu trei etape înainte de final şi vor fi eliminaţi înainte de play-off.

HC Buzău merge mai departe în European Cup. În sferturile de finală, buzoienii vor întâlni Celje Pivovarna Lasko, iar meciurile se vor disputa pe 28-29 martie (turul), respectiv 4-5 aprilie (returul). Dacă trec mai departe, vor juca în semifinale cu învingătoarea duelului Olympiakos – Ohrid.

  • 2016 este anul în care CSM Bucureşti a câştigat Liga Campionilor
  • 4.000.000 de euro este bugetul CSM Bucureşti şi al Gloriei Bistriţa
Tags:
