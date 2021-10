Cu cine joacă Emma Răducanu în sferturi la WTA Transylvania Open. Duel în premieră pentru campioana de la US Open

, și s-a calificat în sferturile de finală de la WTA Transylvania Open. Campioana de la US open se pregătește pentru o confruntare cu Marta Kostyuk.

Cu cine joacă Emma Răducanu în sferturi la WTA Transylvania Open

În sferturile competiției de la Cluj, Emma Răducanu va da piept cu Marta Kostyuk. Ucraineanca a obținut calificarea în această fază după ce s-a impus în două seturi de nemțoaica Mona Barthel (locul 202 WTA)

Marta Kostyuk este cu doar un an mai mare decât Emma Răducanu. Are 19 ani, ocupă locul 55 în ierarhia mondială, iar meciul cu Barthel nu a fost unul simplu. Marta s-a calificat după ce a câștigat, scor 6-4, 6-4, după o confruntare care a durat o oră și 12 minute.

De cealaltă parte, Emma Răducanu a avut nevoie de o oră și 31 de minute pentru a trece de Ana Bogdan.

„Astăzi o să vorbesc în engleză că e mai ușor puțin, sunt obosită. A fost foarte bine să joc împotriva unei românce. A fost plăcut să joc în fața voluntarilor aflați în tribune, care au făcut posibil acest turneu. A fost plăcut să joc un meci cu zgomot din tribune, împotriva Anei, care este un adversar foarte bun.

Mi-a luat ceva timp să mă adaptez, știu că încă sunt într-un proces, nu mi-am atins încă potențialul maximum. Cred că meciul cu Sara Sorribes Tormo de la US Open a fost unul dintre cele mai bune ale mele. Am fost foarte concentrată, atunci am înțeles că eu chiar aș putea câștiga

Jucam un tenis foarte bun, mă bucuram de acel moment, m-am simțit foarte bine acolo, a fost o experiență extraordinară”, a fost reacția la cald a Emmei Răducanu, după succesul cu Bogdan.

Meciul dintre Emma Răducanu și Marta Kostyuk se va disputa vineri, 29 octombrie, și va consemna prima înfruntare directă dintre cele două tinere jucătoare.

Emma Răducanu va lua cina cu Alexandra Dulgheru înaintea meciului cu Marta Kostyuk

Emma Răducanu, care a mărturisit că nu a apucat încă să viziteze orașul Cluj-Napoca, a avut parte de o surpriză după victoria cu Ana Bogdan. Ana Dulgheru (locul 364 WTA) este responsabilă cu interviurile de după meci la WTA Transylvania Open și, în finalul dialogului, i-a propus britanicei să ia cina împreuna în seara de dinaintea meciului cu Marta Kostyuk.

„Ce-ai zis? Mai zi o dată. N-am reușit să vizitez, nu, dar vreau să merg să vizitez puțin. Nu acum, că sunt în turneu. Dacă pierd, mă duc să vizitez, mă plimb puțin să uit”, a spus Emma Răducanu.

După răspunsul primit, Alexandru Dulgheru a venit cu invitația: „Știi cum facem? Luăm masa împreună, ce zici?”.

„Dacă vrei… Bine”, a răspuns Emma Răducanu.

„Eu vreau, tu vrei?”, a continuat Dulgheru.

„Da!”, și-a dat britanica acceptul.

„It’s a date, then (n.r. e o întâlnire, atunci)”, a încheiat Dulgheru interviul.

