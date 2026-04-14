Cu cine joacă Hagi primul meci acasă la națională. „Regele”, duel de foc în Ghencea

Prin intermediul unui comunicat emis marți, 14 aprilie, Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat oficial adversarele pe care România le va întâlni în partidele de pregătire din luna iunie. Se știa deja de deplasarea de pe 2 iunie din Georgia, la Tbilisi. Noutatea este duelul cu Țara Galilor de pe 6 iunie, primul meci acasă la națională pentru Gică Hagi după revenirea pe banca ”tricolorilor”.

Care este primul meci acasă pentru Gică Hagi, după iminenta revenire la echipa națională

La mijlocul lunii martie, FRF anunța faptul că România va disputa două amicale în luna iunie. Anunțul Federației venea înaintea disputării barajului cu Turcia de pe 26 martie, de la Istanbul. Prima adversară a României, în amicalele stabilite la mijlocul anului, este Georgia. Întâlnirea cu starul de la PSG, Khvicha Kvaratskhelia, se va disputa la Tbilisi, pe 2 iunie. Acesta ar fi primul duel al lui Hagi de la revenirea pe banca ”tricolorilor”.

, pe 6 iunie. Într-o zi de sâmbătă, România va primi, pe stadionul Ghencea din Capitală, replica puternicei naționale a Țării Galilor. ”După ce luna trecută a fost oficializată partida din deplasare, cu Georgia, FRF anunță și finalizarea discuțiilor pentru cel de-al doilea amical din luna iunie. Astfel, pe 6 iunie, la București, pe stadionul Steaua, Echipa Națională va evolua împotriva selecționatei din Țara Galilor”, anunță FRF în .

Revenirea lui Gică Hagi, 61 de ani, pe banca naționalei României este o chestiune de zile. FANATIK a anunțat, în exclusivitate, că joi, 16 aprilie, la FRF se va întruni Comitetul Executiv. Aici, Gheorghe Hagi va fi votat noul selecționer al României. Va urma o ultimă discuție a lui Răzvan Burleanu cu ”Regele”. Ulterior, vineri, 17 aprilie, . Totul se va întâmplat în cadrul unei conferințe de presă.

27.000 de euro pe lună ar urma să fie salariul lui Gică Hagi la națională

Ce amintire plăcută are Gică Hagi de la ultimul duel cu Țara Galilor

Primul meci al lui Hagi acasă pe banca României de la revenire este unul care îi trezește amintiri frumoase ”Regelui”. Între 1970 și 1993, România și Țara Galilor s-au întâlnit de șase ori. Palmaresul este unul favorabil ”tricolorilor”: trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere. O amintire plăcută a României este cea legată de ultima întâlnire între cele două reprezentative. Pe 17 noiembrie 1993, la Cardiff, românii se impuneau cu 2-1, într-o victorie care a consfințit calificarea tricolorilor la Campionatul Mondial din 1994.

Noul selecționer al tricolorilor, Gică Hagi, deschidea scorul pentru noi în minutul 32. După o oră de joc, Dean Saunders de la gazde egala (minutul 61). Florin Răducioiu își trecea și el numele pe lista marcatorilor, în minutul 83, și ne aducea o imensă victorie și implicit calificarea la Mondialul american.

Țara Galilor, o națională cu o valoare dublă decât cea a României: aproape 200 de milioane de euro

Țara Galilor, la fel ca România, a fost implicată în barajele pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic din 2026. Și tot ca România, galezii au avut probleme cu Bosnia. Dzeko & compania s-au impus, pe 26 martie, la Cardiff (2-4 după penalty-uri) și au ajuns în ”finala” cu Italia, câștigată în același mod.

În ceea ce o privește, Țara Galilor este o națională extrem de puternică. Are o cotă de piață de circa 200 de milioane de euro (n.r. față de circa 100 de milioane cât e cotată România), conform . Mai mulți jucători galezi sunt cotați la peste 15-20 de milioane de euro. Iată lista celor mai scumpi:

Brennan Johnson (Crystal Palace) – 35 de milioane de euro

Ethan Ampadu (Leeds) – 25 de milioane de euro

Neco Williams (Nottingham Forest) 25 de milioane de euro

Joe Rondon (Leeds) – 25 de milioane de euro

Când se joacă primele meciuri oficiale ale României cu Gică Hagi selecționer

După testele din luna iunie, noul selecționer al României, Gică Hagi, va intra în focuri. În toamnă au loc meciurile din Liga Națiunilor. Programul României în Grupa B este următorul: