Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului

FANATIK te ține la curent cu toate detaliile despre barajul Cupei Mondiale din 2026. Cu cine poate juca România, când au loc meciurile, dar și unde pot fi urmărite vei afla pe site-ul nostru.

Tragere la sorți baraj Cupa Mondială 2026. Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Tragerea la sorți pentru barajul european al Cupei Mondiale FIFA 2026 este programată pentru joi, 20 noiembrie 2025. Evenimentul va avea loc la Zurich, în Elveția, cu începere de la ora 14:00, ora României, iar transmisia în direct va fi disponibilă pe site-ul oficial al FIFA

Totodată, suporterii echipei naționale vor putea urmări tragerea la sorți și din fața micilor ecrane. Postul TV Antena 1 are drepturile de televizare pentru Cupa Mondială din 2026, iar acest canal se va ocupa de transmisiunea în direct. Totodată, iubitorii sportului pot viziona și pe platforma AntenaPlay extragerea.

Cum se desfășoară tragerea la sorți pentru barajul la Mondiale

Tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Cupa Mondială începe prin împărțirea echipelor în două urne: una cu capi de serie și alta cu echipe necotate. Această clasificare se face pe baza rezultatelor și a coeficienților oficiali, pentru a asigura un echilibru între adversari.

În etapa următoare sunt extrase perechile, fiecare cap de serie fiind asociat cu o echipă din cealaltă urnă. Dacă nu este stabilit dinainte, o extragere suplimentară decide și cine joacă meciul pe teren propriu, fie în semifinale, fie în eventualele finale ale barajului.

La final, FIFA stabilește structura completă a barajului, „drumul” fiecărei echipe către calificare. După extrageri, este publicat programul oficial, cu datele, orele și stadioanele partidelor.

Etape sunt următoarele:

Echipele sunt împărțite în două urne – capi de serie și necapi de serie, în funcție de clasament și rezultate. Se extrag meciurile – o echipă din urna capilor de serie este asociată cu una din urna necapilor de serie. Se stabilește cine joacă acasă – dacă nu este deja decis, se face o extragere suplimentară. Se formează „drumurile” spre calificare – se stabilesc perechile și eventualele finalele. FIFA publică programul oficial cu date, ore și stadioane.

România, la baraj pentru Cupa Mondială 2026 – cum a ajuns aici

România va fi, cel mai probabil, prezentă la barajul pentru Cupa Mondială, șansele la primul loc în preliminarii fiind aproape nule. Conform sistemului FIFA, locul secund din grupa de calificări ajunge la baraj. , atunci aceștia ating mai mult ca sigur acest drum spre Mondial.

Naționala condusă de Mircea Lucescu avea barajul asigurat de dinainte de începerea preliminariilor. Cum România a câștigat grupa din UEFA Nations League, țara noastră era sigură de prezența la baraj prin rezultatul obținut în Liga Națiunilor.

Este foarte important ca barajul României la Mondialul din 2026 să vină din grupa preliminariilor, traseul fiind astfel unul, cel puțin teoretic, mai facil.

România a încheiat pe primul loc în UEFA Nations League, cu maxim de puncte, în grupa în care se mai aflau Kosovo, Lituania și Cipru. Ei bine, „tricolorii” au șanse mari la locul secund în grupa de preliminarii pentru Mondial, în aceasta mai aflându-se Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

Cu cine poate juca România în barajul pentru Mondial

România și-a asigurat deja prezența în baraj prin Liga Națiunilor, poziționându-se în mod normal în urna a patra. Totuși, „tricolorii” își cresc semnificativ șansele de calificare la turneul final dacă vor intra în urna a doua la tragerea la sorți.

Motivul principal ține de nivelul posibililor adversari de la barajul de Cupă Mondială. Din prima urnă menționată, România ar putea da peste echipe precum Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. În schimb, dacă se află în urna a doua, pentru semifinale ar putea întâlni echipe mai accesibile, cum ar fi Cehia, Slovacia, Albania sau Kosovo.

Un alt argument foarte important: din urna a patra jucăm primul meci de baraj în deplasare. Dacă urcăm în urna a doua, avem siguranţa de a juca semifinala pe teren propriu. Pentru o eventuală finală se trage la sorţi gazda meciului.

Posibili adversari România urna a patra (n.r. – baraj ca urmare a performanței din UEFA Nations League): Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia .

. Posibili adversari România urna a doua (n.r. – baraj ca urmare a clasării pe locul secund în preliminarii): Cehia, Slovacia, Albania sau Kosovo.

FIFA a stabilit exact datele barajului și a tragerii la sorți pentru barajul Cupei Mondial de anul viitor. Echipele naționale își vor afla adversarii în ziua de joi, 20 noiembrie, la sediul din Zurich. Tragerea va folosi clasamentul mondial FIFA dat de ultimele meciuri din 19 noiembrie 2025 pentru a stabili urnele.

Meciurile de baraj se vor juca între 26 și 31 martie 2026. Sistemul va fi sub format de semifinală și finală. România își va disputa astfel partidele decisive la sfârșitul lunii martie, conform calendarului FIFA pentru Cupa Mondială din 2026.

Când joacă România meciurile din baraj. Program complet

Cum datele exacte ale semifinalei și finalei nu sunt stabilite, România mai are de așteptat puțin până totul va fi concludent. Un lucru e clar, anume că „tricolorii” vor evolua primul meci pe teren propriu dacă vor încheia pe locul secund în grupa de preliminarii, iar stadionul ales va fi, cel mai probabil, Arena Națională din București.

Situația se schimbă în cazul în care România va termina pe treapta a 3-a în ierarhie. În această situație, elevii lui Mircea Lucescu vor face deplasarea pentru semifinala barajului. Ulterior, se va trage la sorți terenul gazdă pentru finală.

Ce șanse are România să se califice la Cupa Mondială 2026

România are șanse importante să revină la Cupa Mondială după 28 de ani distanță. „Generația de Suflet” ar putea lega calificările la turneele finale, după prezența la Campionatul European din 2024.

Este foarte important ca „tricolorii” să încheie pe locul secund în grupa de preliminarii, ca mai apoi în semifinale să dea de echipe mai accesibile, iar aici le reamintim pe Cehia, Slovacia, Albania sau Kosovo. Toate loturile naționalelor enumerate valorează mai mult cumulat, însă nu de mult România s-a impus la scor de neprezentare în fața kosovarilor. Calculele s-ar complica prin parcursul din Liga Națiunilor, Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia fiind, cel puțin pe hârtie, mult mai valoroase.

. Un procentaj de 33,1 susțin faptul că România nu va ajunge la turneul final, iar restul de 13,4% a evitat răspunsul.

Istoric – ce a făcut România în barajele precedente

Istoricul României la baraje nu este unul tocmai fericit. „Tricolorii” au mai ajuns în două rânduri în poziția de a disputa meciuri decisive pentru calificarea la Mondial, în 2002 cu Slovenia, iar în 2014 cu Grecia.

Ei bine, România a pierdut de fiecare calificarea la turneul final. În 2002 Slovenia s-a impus în dublă manșă cu 3-2, pe când Gică Hagi era selecționer, iar în 2014 Grecia a ajuns la Mondial după 4-2 la general.

Dacă va ajunge la Campionatul Mondial de anul viitor, România va bifa o performanță în premieră, anume trecerea peste un baraj decisiv pentru calificarea la un turneul final.

Cine transmite la TV Cupa Mondială 2026

Antena 1 a achiziționat drepturile de televizare pentru Cupa Mondială din 2026, astfel că iubitorii sportului pot urmări pe acest post TV meciurile de la turneul final. Totodată, AntenaPlay este alegerea suporterilor pentru meciurile în format live-streaming.

Unde are loc finala Cupei Mondiale 2026

Finala Cupei Mondiale 2026 va avea loc pe 19 iulie 2026 la MetLife Stadium, în East Rutherford, New Jersey. România nu a evoluat până în prezent pe arena din SUA.

Reacțiile după tragerea la sorți. Ce spun oficialii și jucătorii României

FANATIK vă va ține la curent cu toate reacțiile din partea României după tragerea la sorți a barajului. Pe site-ul nostru veți găsi atât ce spun oficialii, cât și jucătorii echipei naționale.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru baraj Cupa Mondială 2026

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile despre barajul României de la Cupa Mondială. Aici poți urmări evoluția tuturor evenimentelor, declarațiile celor mai importante persoane, dar și viitorul adversar al „tricolorilor” din luna martie.