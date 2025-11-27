Cu cine joacă România în grupele principale de la Campionatul Mondial! „Tricolorele”, ca şi calificate după victoria cu Croaţia

ADVERTISEMENT

România a avut o evoluţie excelentă în meciul cu Croaţia. Dacă prima repriză a fost una echilibrată, în partea secundă s-au dezlănţuit şi , în debutul la Campionatul Mondial de handbal feminin.

Cu cine joacă România în grupele principale la Campionatul Mondial de handbal feminin

„Tricolorele” mai au de jucat cu Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 decembrie). Însă, cu acest succes România este ca şi calificată în grupele principale. Dar va merge mai departe cu punctele obţinute împotriva celorlalte echipe calificate, iar dacă Croaţia va fi ultima, cele două puncte vor fi şterse.

În faza următoare, grupa A (din care face parte România) se va împerechea cu grupa B. Astfel, deja se prefigurează duelurile României cu Ungaria, Elveţia şi Senegal. Până acum, s-a jucat doar Elveţia – Iran, scor 34-9.

Obiectivul de clasare pe locurile 1-10 nu va fi uşor de obţinut. România trebuie să învingă unul dintre granzii Danemarca sau Ungaria şi să se impună cu celelalte echipe mai slab cotate: Elveţia, Japonia şi Senegal.

Cum se califică România în fazele eliminatorii

În sferturile de finală se vor califica primele două clasate din grupele principale. În acest moment, România are a treia şansă după Danemarca şi Ungaria. Dar, primul meci este cu Japonia, o echipă imprevizibilă şi care poate pune probleme. Dacă vom trece vom avea primul test serios.

România – Danemarca se joacă pe 1 decembrie, de la ora 21:30. „Tricolorele” nu s-au mai calificat de 10 ani în sferturile de finală de la Campionatul Mondial. Atunci, România a fost la un pas de calificarea în finala Mondială, fiind eliminată dramatic de Norvegia. Ulterior, a câştigat medaliile de bronz.

Startul este excelent şi ne permite să visăm. Însă, Japonia şi, mai ales, Danemarca sunt adversari superiori Croaţiei. Repriza secundă de la debut a fost una care arată că România se poate bate pentru un obiectiv ambiţios.

