Cu cine joacă românii din Champions League. Dueluri stelare pentru Chivu, Man, Drăgușin și Dragomir

În cursul zilei de joi la sediul UEFA de la Nyon s-a desfășurat Cele 36 de echipe au fost împărțite în 4 urne valorice, în funcție de clasamentul coeficienților, și fiecare a picat cu câte alte două formații din fiecare urnă, rezultând deci 8 meciuri pentru fiecare grupare, 4 pe teren propriu și 4 în deplasare.

ADVERTISEMENT

Cu cine joacă echipele lui Cristi Chivu, Dennis Man, Radu Drăgușin și Vlad Dragomir în faza principală din UEFA Champions League

La finalul acestei grupe unice, primele 8 clasate se vor califica direct în optimile de finală, în vreme ce următoarele 16 vor juca între ele, în baza unei alte trageri la sorți în mod evident, duble de baraj pentru accederea în acea fază a competiției.

România are patru reprezentanți în faza principală din UEFA Champions League. Este vorba despre , , , echipă calificată în această competiție după ce în sezonul trecut a câștigat Europa League, și , debutantă la „masa bogaților”.

ADVERTISEMENT

Toate cele patru echipe au avut parte în urma tragerii la sorți de joi de adversari extrem de puternici, așa cum era de altfel firesc să se întâmple, întrucât aceasta a fost ideea de bază de la care UEFA a pornit când a decis să schimbe formatul din Champions League.

Dueluri extrem de tari pentru cei patru români

Așadar, Inter urmează să se dueleze cu Liverpool, Arsenal, Slavia Praga și Kairat Almaty, o altă debutantă, pe teren propriu, respectiv cu Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax și Royal Union St. Gilloise în deplasare.

ADVERTISEMENT

De asemenea, PSV Eindhoven va juca împotriva lui Bayern Munchen, Atletico Madrid, Napoli și Royal Union St. Gilloise acasă și cu Liverpool, Bayer Leverkusen, Olympiacos și Newcastle United în deplasare.

ADVERTISEMENT

Mai departe, Tottenham și Radu Drăgușin vor da peste Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga și FC Copenhaga la Londra și se vor deplasa pentru duelurile cu PSG, deci reeditarea ultimei ediții de Supercupa Europei, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt și AS Monaco.

Nu în ultimul rând, Pafos, echipa la care Vlad Dragomir este unul dintre cei mai importanți jucători, urmează să joace în faza principală din Champions League cu Bayern Munchen, Villarreal, Slavia Praga și AS Monaco pe teren propriu, respectiv cu Chelsea, Juventus, Olympiacos și Kairat Almaty în deplasare.