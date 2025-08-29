Sport

Cu cine joacă românii din Champions League. Dueluri stelare pentru Chivu, Man, Drăgușin și Dragomir

Cristi Chivu, Dennis Man, Radu Drăgușin și Vlad Dragomir și-au aflat adversarii din faza principală a UEFA Champions League. Dueluri extrem de tari pentru români
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.08.2025 | 09:00
Cu cine joaca romanii din Champions League Dueluri stelare pentru Chivu Man Dragusin si Dragomir
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, Dennis Man, Radu Drăgușin și Vlad Dragomir sunt gata de noul sezon de Champions League. Foto: colaj Fanatik

În cursul zilei de joi la sediul UEFA de la Nyon s-a desfășurat tragerea la sorți a meciurilor din faza principală din actuala ediție de UEFA Champions League. Cele 36 de echipe au fost împărțite în 4 urne valorice, în funcție de clasamentul coeficienților, și fiecare a picat cu câte alte două formații din fiecare urnă, rezultând deci 8 meciuri pentru fiecare grupare, 4 pe teren propriu și 4 în deplasare.

ADVERTISEMENT

Cu cine joacă echipele lui Cristi Chivu, Dennis Man, Radu Drăgușin și Vlad Dragomir în faza principală din UEFA Champions League

La finalul acestei grupe unice, primele 8 clasate se vor califica direct în optimile de finală, în vreme ce următoarele 16 vor juca între ele, în baza unei alte trageri la sorți în mod evident, duble de baraj pentru accederea în acea fază a competiției.

România are patru reprezentanți în faza principală din UEFA Champions League. Este vorba despre Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, Dennis Man, proaspăt transferat la PSV Eindhoven de la Parma, Radu Drăgușin de la Tottenham, echipă calificată în această competiție după ce în sezonul trecut a câștigat Europa League, și Vlad Dragomir de la Pafos din Cipru, debutantă la „masa bogaților”.

ADVERTISEMENT

Toate cele patru echipe au avut parte în urma tragerii la sorți de joi de adversari extrem de puternici, așa cum era de altfel firesc să se întâmple, întrucât aceasta a fost ideea de bază de la care UEFA a pornit când a decis să schimbe formatul din Champions League.

Dueluri extrem de tari pentru cei patru români

Așadar, Inter urmează să se dueleze cu Liverpool, Arsenal, Slavia Praga și Kairat Almaty, o altă debutantă, pe teren propriu, respectiv cu Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax și Royal Union St. Gilloise în deplasare.

ADVERTISEMENT
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza...
Digi24.ro
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19

De asemenea, PSV Eindhoven va juca împotriva lui Bayern Munchen, Atletico Madrid, Napoli și Royal Union St. Gilloise acasă și cu Liverpool, Bayer Leverkusen, Olympiacos și Newcastle United în deplasare.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Mai departe, Tottenham și Radu Drăgușin vor da peste Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga și FC Copenhaga la Londra și se vor deplasa pentru duelurile cu PSG, deci reeditarea ultimei ediții de Supercupa Europei, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt și AS Monaco.

Nu în ultimul rând, Pafos, echipa la care Vlad Dragomir este unul dintre cei mai importanți jucători, urmează să joace în faza principală din Champions League cu Bayern Munchen, Villarreal, Slavia Praga și AS Monaco pe teren propriu, respectiv cu Chelsea, Juventus, Olympiacos și Kairat Almaty în deplasare.

ADVERTISEMENT
Tragerea la sorți grupe Europa League, live video online. Cu cine a picat...
Fanatik
Tragerea la sorți grupe Europa League, live video online. Cu cine a picat FCSB, adversare pentru echipa lui Gigi Becali și program meciuri
Un titular de la FCSB a primit o veste uriașă după calificarea în...
Fanatik
Un titular de la FCSB a primit o veste uriașă după calificarea în Europa League! Revine la echipa națională
Gestul prin care David Popovici i-a uimit pe angajații unui restaurant din Sibiu!...
Fanatik
Gestul prin care David Popovici i-a uimit pe angajații unui restaurant din Sibiu! Ce a făcut campionul olimpic după ce a servit cina: „E super, super”. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea...
iamsport.ro
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea gol al Craiovei
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția...
viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către...
stiripesurse.ro
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
informat.ro
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!