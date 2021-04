Cu cine joacă Simona Halep în turul doi la WTA Madrid! Adversar incomod pentru româncă

Simona Halep va avea un adversar incomod în turul doi al turneul WTA de la Madrid, în încercarea de a câștiga cel de-al treilea titlu în capitala Spaniei.

Numărul trei mondial nu avea deloc parte de un meci ușor în turul al doilea, unde va juca cu câștigătoarea dintre Magda Linette (Polonia) și Zheng Saisai (China).

Dacă va merge mai departe, Simona ar putea să se întâlneacă în optimi cu Kiki Bertens, iar în sferturi ar putea avea parte de un duel-șoc cu Sorana Cîrstea, cu care nu se află în relații foarte bune și cu siguranță va fi în primul rând un meci al orgoliilor.

Cu cine poate juca Simona Halep în turul doi la Madrid

Simona Halep nu va avea un meci ușor în turul doi indiferent de adversarul pe care îl va întâlni. Jucătoarea noastră a întâlnit-o pe Magda Linette o singură dată în carieră, în turul doi al turneului de Grand Slam de la Roland Garros și a învins-o cu emoții, în trei seturi: 6-4, 5-7, 6-3

Dacă pentru Halep zgura de la Madrid o face să se simtă ca acasă, poloneza nu are rezultate foarte bune pe această suprafață. De altfel, numărul 43 mondial nu are performanțe notabile, cucerind doar două turnee de simplu în carieră, deși are 29 de ani.

Ba, mai mult, în turneele de Grand Slam nu a trecut niciodată de turul al treilea. Chiar dacă cele două jucătoare au jucat un singur meci, se cunosc destul de bine după ce s-au antrenat împreună în mai multe rânduri, la câteva turnee. Totuși Simona nu va deloc un meci ușor cu poloneza, care este o jucătoare baseliner cu tenis agresiv, lovituri plate și un serviciu foarte bun. Poloneza joacă la risc și se apără feroce, un stil care nu o avantajează pe Halep.

Zheng Saisai, un adversar dificil pentru Halep

Chinezoaica Zheng Saisai este celălalt posibil adversar al Simonei Halep, în cazul în care numărul 49 mondial va trece de Magda Linette. Jucătoarea în vârstă de 27 de ani a reușit cea mai mare performanță dîn carieră în 2019, când a câștigat singurul titlu din carieră, turneul WTA Premier de la Silicon Valley (SUA).

Zheng este și o jucătoare bună de dublu, în 2019 reușind să joace finală la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, alături de Duan Yingying, cu care mai are patru titluri la dublu.

Simona Halep s-a impus fără probleme în 2018 împotriva chinezoaicei la Wimbledon, tot în turul doi, scor 7-5, 6-0, deși în primul set Zheng a condus cu 5-3. Halep a mai întâlnit-o pe Zheng și la Shenzhen, când s-a impus de asemenea în două seturi, scor 6 – 2, 6 – 3.

Simona Halep vrea să câștige pentru a treia oară turneul de la Madrid

Simona Halep s-a impus la Madrid în 2016 și 2017 și a mai jucat alte două finale, simțindu-se ca acasă la Madrid, pe suprafața sa favorită și care îi dă cea mai multă încredere în joc. Halep era nerăbdătoare să revină la acest turneu, mai ales că anul trecut nu a participat din cauza pandemiei: „Am aşteptat doi ani să mă întorc la un turneu care îmi place foarte mult”.

„Mă simt bine şi sunt fericită că sunt la Madrid. Aici jocul meu arată bine şi nu am ce să cer mai mult. La Madrid am avut rezultate grozave, iar condiţiile de joc sunt foarte bune. Mă simt ca acasă, este un turneu bun şi de fapt am aşteptat doi ani să mă întorc”, a spus Halep înainte de debutul în turneu.

Simona Halep a disputat prima finală la Madrid în 2014, când a pierdut în fața rusoaicei Maria Şarapova, în timp ce în 2019 a fost învinsă în finală de Kiki Bertens, pe care o poate întâlni din nou în optimi. Kiki Bertens tocmai a fost învinsă în finala de la Istanbul de Sorana Cîrstea.