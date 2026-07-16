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Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League după ce a fost eliminată de Dinamo Kiev din Europa League

Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League. „Șepcile roșii” au fost eliminate din Europa League de Dinamo Kiev la loviturile de departajare
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.07.2026 | 23:22
Cu cine joaca U Cluj in turul 2 preliminar din Conference League dupa ce a fost eliminata de Dinamo Kiev din Europa League
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Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League. Foto: Sport Pictures
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Se știe cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League. „Șepcile roșii” au „retrogradat” în a treia competiție europeană după ce au pierdut în primul tur preliminar din Europa League în fața lui Dinamo Kiev. După 0-0 în turul de săptămâna trecută din Polonia, de la Lublin, același scor s-a înregistrat și la returul de joi seară de pe „Cluj Arena”.

Cu cine joacă U Cluj în turul 2 preliminar din Conference League

Astfel, a fost nevoie de prelungiri pentru a se decide echipa calificată. Nu s-a marcat nici în cele două reprize suplimentare de câte 15 minute, astfel încât soarta calificării s-a decis după executarea loviturilor de departajare. Acolo, câștig de cauză au avut ucrainenii, scor 4-2.

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Așadar, în turul 2 preliminar din Conference League, echipa antrenată de Cristiano Bergodi va avea parte din nou de un adversar destul de dificil. Este vorba despre Brann Bergen din Norvegia. Manșa tur se va juca pe data de 23 iulie, iar returul o săptămână mai târziu, pe 30 iulie.

Codrea și Chipciu au ratat cu Dinamo Kiev la loviturile de departajare

La „loteria” loviturilor de departajare, Codrea și Chipciu au ratat pentru U Cluj, în vreme ce Nistor și Bic au reușit să transforme. De partea cealaltă, ucrainenii nu au ratat nici măcar o execuție. Interesant de remarcat, în ceea ce îl privește pe Alex Chipciu, este că, după Supercupa României pierdută în aceeași manieră contra Universității Craiova, el chiar a atras atenția asupra faptului că el și coechipierii lui tind să aibă un soi de complex când vine vorba despre executarea penalty-urilor în aceste momente cruciale:

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„Am bătut ieri, la antrenament, 100 de penalty-uri. E un profesor din Norvegia care vorbește despre asta și spune că o echipă care tot pierde tinde să prelungească această serie. Chiar râdeam cu colegii care trăgeau la vinclu. Le spuneam că, în meci, poarta e mai mică, iar portarul e mai mare”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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