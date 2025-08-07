Cu cine joacă Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League. 1 pauză, 2 final! Rezultat surpriză în meciul adversarei

Universitatea Craiova e cu un pas în play-off-ul Conference League. După , acasă, oltenii sunt ca și calificați în faza următoare, acolo unde vor întâlni un adversar mult mai complicat.

Cu cine va juca Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova va merge liniștită la returul din Slovacia, după Manșa secundă va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:30.

În cazul în care nu se va întâmpla un dezastru, echipa lui Mirel Rădoi va juca în play-off-ul Conference League cu învingătoarea „dublei” dintre Viking și Istanbul Bașakșehir. Turcii au prima șansă după victoria obținută în tur la capătul unui meci nebun.

Gazdele au pornit ca din tun partida de la Stavanger și au deschis scorul în minutul 2, prin Svendsen. Nordicii n-au reușit să țină de rezultat, astfel că Istanbul BB a obținut victoria în repriza a doua. Echipa lui Cagdaş Atan a înscris prin Turuc (60), Operi (79) și Selke (90+4).

Play-off-ul Conference League este programat pentru 21 și 28 august.

Știre în curs de actualizare…