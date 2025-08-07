Sport

Cu cine joacă Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League. 1 pauză, 2 final! Rezultat surpriză în meciul adversarei

Universitatea Craiova își știe posibila adversară din play-off-ul Conference League. A fost o partidă de-a dreptul nebună în Norvegia
Cristian Măciucă
07.08.2025 | 23:44
Cu cine joaca Universitatea Craiova in playofful Conference League 1 pauza 2 final Rezultat surpriza in meciul adversarei
ULTIMA ORĂ
Cu cine joacă Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League. 1 pauză, 2 final! Rezultat surpriză în meciul adversarei. FOTO: sportpictures.eu

Universitatea Craiova e cu un pas în play-off-ul Conference League. După 3-0 cu Spartak Trnava, acasă, oltenii sunt ca și calificați în faza următoare, acolo unde vor întâlni un adversar mult mai complicat.

ADVERTISEMENT

Cu cine va juca Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova va merge liniștită la returul din Slovacia, după victoria la scor de neprezentare în fața celor de la Spartak Trnava. Manșa secundă va avea loc joi, 14 august, de la ora 21:30.

În cazul în care nu se va întâmpla un dezastru, echipa lui Mirel Rădoi va juca în play-off-ul Conference League cu învingătoarea „dublei” dintre Viking și Istanbul Bașakșehir. Turcii au prima șansă după victoria obținută în tur la capătul unui meci nebun.

ADVERTISEMENT

Gazdele au pornit ca din tun partida de la Stavanger și au deschis scorul în minutul 2, prin Svendsen. Nordicii n-au reușit să țină de rezultat, astfel că Istanbul BB a obținut victoria în repriza a doua. Echipa lui Cagdaş Atan a înscris prin Turuc (60), Operi (79) și Selke (90+4).

Play-off-ul Conference League este programat pentru 21 și 28 august.

Știre în curs de actualizare…

Europa League, live video turul 3 preliminar. Edi Iordănescu și Răzvan Lucescu, fără...
Fanatik
Europa League, live video turul 3 preliminar. Edi Iordănescu și Răzvan Lucescu, fără victorii în prima manșă. Toate rezultatele serii
Schimbarea la faţă! Cum s-a trăit pe Arena Naţională thriller-ul FCSB – Drita...
Fanatik
Schimbarea la faţă! Cum s-a trăit pe Arena Naţională thriller-ul FCSB – Drita 3-2: turbo Politic, golgheterul Bîrligea şi renegatul care a schimbat meciul
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League dacă trece de Drita
Fanatik
Cu cine joacă FCSB în play-off-ul Europa League dacă trece de Drita
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!