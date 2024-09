Gigi Becali s-a arătat extrem de fericit de noile achiziții, anume și . Patronul echipei FCSB l-a comparat pe noul atacant al echipei cu o fostă Gheată de Aur.

Cu cine l-a comparat Gigi Becali pe Daniel Bîrligea: „E vijelie, face slalom! Nu am mai avut așa ceva”

În sezonul 1987, Rodion Cămătaru marca 44 de goluri și primea premiul de „Gheata de Aur” a Europei. Fostul internațional face parte din tripla jucătorilor români cu această distincție, Dudu Georgescu (1975, 1977) și Dorin Mateuț (1989) fiind de asemenea deținători ai trofeului.

ADVERTISEMENT

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, l-a asemănat, în cadrul conferinței de presă, pe Bîrligea cu fostul jucător de la Dinamo și Craiova. Latifundiarul din Pipera e de părere că echipa sa nu a mai avut vreodată un jucător cu același profil.

„Are stilul ăla de Cămătaru, combinat cu… Nu am cu cine să-l compar, e și bijelie, face slalom. Nu am mai avut așa ceva, nu am cu cine să-l compar.

ADVERTISEMENT

Thereau sau Piovaccari? Thereau era alt gen, era un fel de decar mai mult. El e atacant, atacant, atacant, când vine mingea la el o protejează. O ține aproape de picior.

Cine să ne mai stea în față acum, mă? Eu am călăi. El, David Miculescu, Tavi Popescu, Tănase, Popa”, a declarat Gigi Becali, la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali era hotărât să plătească o avere pentru Daniel Bîrligea

Patronul echipei FCSB, și totodată recunoaște că ar fi fost dispus să achite până la trei milioane de euro.

„Îi mulțumesc lui Varga că el este bărbat, că el ce spune aia face. Îl voiam pe el neapărat, nu l-am luat de ambiție. Mi-a venit să spun la Fanatik că dau 3 milioane pe el. Noroc că mi-am mușcat limba, că eu credeam că vor 6 milioane pe cel mai bun jucător al lor.

ADVERTISEMENT

Dacă cerea 3 milioane de euro, dădeam pe loc. Eu eram pregătit pentru orice scenariu, de asta nici nu am dormit. Noi am semnat deja, cum să-i iei tu lui Becali jucători când noi am semnat? Dădeam și 4 milioane de euro, era rușinos.”, a mai spus Gigi Becali în momentul prezentării noului jucător.

Daniel Bîrligea a fost prezentat oficial de Gigi Becali la FCSB