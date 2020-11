Cu cine locuiește, de fapt, George Burcea. Toată lumea știa de Viviana Sposub, dar e vorba de altcineva

George Burcea și Viviana Sposub trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni, o perioadă scurtă locuind chiar împreună. Foștii concurenți de la Ferma 2020 au stat în aceeași casă în timpul infectării cu COVID-19, ulterior actorul mutându-se.

Fostul soț al cântăreței Andreea Bălan s-a întors la prietenul alături de care a locuit după ce a părăsit căminul conjugal. Mai exact, actorul stă încă din luna martie cu un vechi amic, unul dintre prietenii cu care a mai locuit și înainte de a o cunoaște pe artistă.

Mai exact, este vorba de Iulian Burciu, actorul cunoscut ca și Zhenon, cu care George Burcea este prieten încă din anul 2012. Cei doi sunt apropiați și au o amiciție strânsă, bărbatul fiind și nașul fiicei cea mică a lui George Burcea, Clara Maria.

George Burcea, mărturie despre persoana cu care locuiește după divorț

„În perioada în care am fost izolați am locuit împreună cu Viviana, pentru a nu-l infectă și pe nașul Clăriței, cel cu care locuiesc. Pe nașul Zhenon (actorul Iulian Burciu, n.r.) îl știu din 2012 și am stat împreună și la căminul de teatru, și în alte apartamente din București.

El nu-mi este doar coleg de teatru, naș și prieten, ci este parte din inima mea, din sângele meu”, a mărturisit George Burcea într-un interviu pentru click.ro.

Fostul concurent din competiția „Ferma. Orășeni vs Săteni” este topit după fiicele sale, motiv pentru care le vizitează ori de câte ori poate. Vedeta nu vorbește despre mama copilelor, însă susține că ei, în calitate de părinți, vor avea grijă să le crească pe micuțe într-un mod armonios.

Actorul se bucură de minunile din viața sa și face tot ce îi stă în putință ca fetele să nu simtă prea tare lipsa sa. George Burcea își dorește sănătate pentru a duce la capăt toate proiectele pe care el are, în ciuda întâmplărilor mai puțin plăcute cu fosta soție.

„Pe fete le vizitez și dacă se răstoarnă Pământul. Ele sunt iubitele lui tati și indiferent de alte întâmplări mai puțin plăcute, le voi fi alături toată viața.

Rolul meu și al Andreei este acela de a le ajuta să crească frumos și sunt sigur că facem tot ce ne stă în putință pentru acest lucru”, a completat fostul concurent de la Pro TV, mai arată sursa menționată anterior.

