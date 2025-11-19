Cu cine merge Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru barajul din martie 2026. Adversarul care trebuie evitat! Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Mihai Stoichiță a vorbit despre barajul pe care echipa națională urmează să-l dispute în luna martie pentru accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Cu cine merge selecționerul Mircea Lucescu la tragerea la sorți a barajului pentru Cupa Mondială

Delegația Federației Române de Fotbal are programat în cursul zilei de miercuri, la ora 16:00, zborul către Nyon, acolo unde urmează să se desfășoare tragerea la sorți pentru aceste play-off-uri. La această ceremonie va participa, așa cum era de așteptat, și selecționerul Mircea Lucescu, după cum a confirmat acum Mihai Stoichiță.

În plus, cu această ocazie, directorul tehnic din cadrul FRF a informat și că din această delegație vor mai face parte, bineînțeles, și președintele Răzvan Burleanu, dar și secretarii generali ai Federației.

Pe cine ar vrea Mihai Stoichiță să evite România în mod special la acest baraj

a fost repartizată în urna a patra în perspectiva tragerii la sorți. Astfel, Mihai Stoichiță a transmis că, în viziunea sa, „Squadra Azzurra” ar fi echipa de evitat în mod special și, de asemenea, a apreciat că un duel cu Ucraina ar fi în principiu de dorit, din două motive.

„După amiază la ora 16:00 e avionul. Cred că merg și președintele și secretarii generali. Da, da, da, păi cum să nu meargă? E antrenorul echipei naționale, nu? Nu contează cu cine o să cădem, important e să încercăm să dezvoltăm jocul așa cum am făcut aseară. Bine, împotriva lui San Marino, dar altfel nu ai cum să câștigi.

Păi la prima vedere pare Italia. Dar nu cred că la ora actuală e Italia care… Atunci când rostim numele ăsta ni se pare nouă că… Ucraina, e normal să te gândești la asta, joci pe teren neutru, în Polonia. Ai ascendent asupra lor în urma rezultatului de acum un an și un pic.

Deși nu este o echipă ușoară nici Ucraina, dar la prima vedere, dacă faci socotelile, avantajele pe care le ai pe un teren care nu reprezintă casa lor și faptul că practic acel 3-0 îți dă mari speranțe că poți să-l repeți”, a spus Mihai Stoichiță în direct la FANATIK SUPERLIGA.

