Cu cine negociază Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo: ”A venit momentul pentru noi provocări”

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Liber de contract după despărțirea neașteptată de Dinamo, Zeljko Kopic nu își dorește să stea prea mult fără să antreneze. Croatul se află în căutarea unui nou angajament și negociază un contract într-o țară europeană.

Zeljko Kopic, negocieri cu o echipă din Cipru

După ce pe care a primit-o, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Zeljko Kopic ar putea să-și continue, totuși, cariera în Cipru.

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”El și-a petrecut ultimii doi ani și jumătate pe banca lui Dinamo București, iar perioada petrecută la clubul român, după cum spune chiar el, îi va rămâne mereu în amintire cu mare drag.

Totuși, a venit momentul pentru noi provocări, astfel că în prezent își caută un nou angajament. Se pare că și-ar putea continua cariera în Cipru, deși negocierile sunt încă în desfășurare”, a scris publicația croată , care însă nu a precizat despre ce formație ar fi vorba.

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Doi dinamoviști vor continua alături de Kopic

Tehnicianul croat a fost extrem de apreciat în perioada petrecută la Dinamo și a legat relații extrem de strânse cu oameni din staff-ul său. Iar doi dintre cei alături de care a colaborat în acest timp au ales să rupă și ei contractele cu ”roș-albii” și sunt pregătiți să-l urmeze pe Kopic în următoarea aventură.

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După ce secundul Florentin Petre a decis să meargă mai departe alături de Zeljko Kopic, și Răzvan Patriche, adus de croat în staff-ul său la începutul anului, a mărturisit că .

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”Țin legătura cu Zeljko Kopic, îmi doresc să colaborăm din nou. Am avut o discuție cu dânsul și rămâne să se hotărască. E decizia lui. Mi-a spus că are oferte, n-am vrut să insist. Sunt și eu la început de drum, am luat licența A și sunt dornic să încep treaba. Mergem mai departe cu el și vom vedea ce va ieși”, a declarat Patriche.

Zeljko Kopic, analist pe timpul Cupei Mondiale

Deși se află în căutarea unei noi provocări, Zeljko Kopic a semnat un contract pe timpul verii ca analist pentru meciurile de la Cupa Mondială 2026. Tehnicianul a fost extrem de dezamăgit de înfrângerea Croației în fața Portugaliei, în 16-imile de finală, și .

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”N-are niciun sens că Ronaldo a fost desemnat omul meciului. Când făceam analiza meciului, am ajuns la concluzia că Portugalia n-a reușit să creeze nimic în ax. Mi se pare o decizie ciudată.

Ronaldo cobora și, de fiecare dată când el avea mingea, noi aveam timp să ne organizăm pe defensivă, pentru că el era prea lent. N-a dominat nimic din poziția lui. Din punctul meu de vedere, cel mai bun jucător al lor a fost portarul Costa”, a spus Kopic.