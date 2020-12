Cu cine petrece Andreea Mantea sărbătorile și ce planuri are pentru noul an: “Toate lucrurile se întâmplă cu un scop”

Andreea Mantea a dezvăluit care sunt planurile ei pentru Crăciun și cum își dorește să se petreacă de sărbători. Chiar dacă pandemia a dat planurile tuturor peste cap, prezentatoare TV se bucură în continuare de spiritul Crăciunului.

Andreea Mantea profită din plin de timpul petrecut cu fiul ei, David, mai ales de când s-a întors din Turcia și a început un nou proiect în țară, intitulat ,,Trăiri alături de Andreea Mantea”.

Mai mult, în viața Andreei Mantea există și un bărbat misterios, care o face fericită, însă, al cărui nume nu a fost încă făcut public de brunetă, aceasta preferând să își țină viața sentimentală departe de ochii presei.

Cu cine petrece Andreea Mantea sărbătorile și ce planuri are pentru viitor

Andreea Mantea a mărturisit că va petrece Crăciunul în familie, alături de cei dragi, mâncând preparate tradiționale. În plus, frumoasa brunetă a dezvăluit ce va găti de sărbători.

,,Cred că sărbătorile de iarnă, mai ales Crăciunul este despre, cu și în familie. Ca tot românul, vom găti acasă preparate tradițional românești, de la sarmale, nelipsita salată boeuf și până la celebrii cozonaci, vom împodobi bradul, ne vom bucură de timp în familie”, a spus Andreea Mantea pentru kanald.ro.

Vedeta trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Andreea Mantea a declarat că este recunoscătoare pentru tot ce are și că este împlinită din toate punctele de vedere. Prezentatoarea TV se bucură de mult succes în plan profesional, are un băiețel frumos și isteț și se pare că este și foarte însdrăgostită.

,,Sunt o femeie împlinită, din toate punctele de vedere. Ce pot să îi cer mai mult lui Dumnezeu? Ar trebui să ne bucurăm de ceea ce avem, să fim recunoscători că suntem sănătoși, că îi avem pe cei dragi lângă noi, să nu ne mai axam atât de intens pe lucrurile materiale, ci pe cele care contează și care ne fac fericiți. Anul acesta a fost unul atipic, pandemia ne-a dat viața peste cap, dar în același timp, și o lecție foarte importantă din care cu toții trebuie să învățăm că să nu lăsăm pe mâine ce putem face azi.”, a transmis vedeta.

Fiind împlinită și din punct de vedere sentimental, Andreea Mantea nu exclude varianta de a deveni din nou mamă, fiind pregătită pentru noi provocări.

„Eu cred că toate lucrurile se întâmplă cu un scop în viață, iar Dumnezeu le rânduiește cum știe EL mai bine”, a adăugat Andreea Mantea.

În ceea ce privește decizia de a reveni în România și de a renunța la proiectul Puterea dragostei, Andreea Mantea a mărturisit că nu regretă nimic, doar că sunt momente în care îi lipsește Turcia.

,,Am revenit în România după 1 an și 8 luni, cât am locuit în Istanbul și am prezentat reality show-ul fenomen „Puterea Dragostei’. Dacă până la filmările pentru Puterea Dragostei am reușit să văd locuri extraordinare din Turcia, Istanbul, prin scurte călătorii sau prin intermediul serialor turcești difuzate la Kanal D, iată că am avut șansă de a locui acolo și de a mă bucura de această experiență minunată la alt nivel. Am ajuns să trăiesc acolo. Categoric mă încearcă dorul de Turcia, este și normal după atâta timp petrecut acolo, dar sufletul meu era aici, acasă, apoape de familie, de ai mei dragi. Mă bucur că am avut parte de această experiență, nu regret nimic”, a mai dezvăluit vedeta.

În plus, Andreea Mantea este copleșită de succesul pe care îl are emisiunea ,,Trăiri alături de Andreea Mantea’’, care o are pe ea drept protagonistă. Vedeta a dezvăluit că reality show-ul are parte de o audiență record, la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

,,Fiecare editie a emisiunii “Trairi alaturi de Andreea Mantea” se bucura de o audienta uriasa, sunt foarte fericita ca cei din fata micilor ecrane isi doresc atat de mult sa traiasca, “alaturi de mine” clipe din viata mea, sa ma cunoasca asa cum sunt, cu bune si cu rele, sa se bucure cu mine, sa vada ce ma face fericita, ce nu. Fiecare editie este speciala, atat prin faptul ca publicul reuseste sa ma cunoasca, asa cum sunt eu, cat si datorita faptului ca reusesc sa aduc, prin micul ecran, mici bucati din viata mea, sa prezint locuri minunate si povesti impresionate de viata ale unor oameni pe care soarta i-a pus la grea incercare.”, a dezvăluit Andreea Mantea.