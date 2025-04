Cu cine petrece Keo de Paște? „Mi se pare că e un lucru foarte bun și foarte sănătos să ții post” – Exclusiv

Keo își va petrece zilele de Paște acasă, în familie, cu fiica sa, Arya și jumătatea lui, Alexandra Pavel, dar și cu apropiații.

Artistul spune că în această perioadă încearcă să consume mai puține calorii ca să-și poată face de cap, din punct de vedere alimentar, de sărbători. Keo recunoaște că adoră mâncărurile gătite și este înnebunit după cozonacul clasic.

Ce planuri și-a făcut Keo de Paște?

Și-a propus să stea la masă în familie și la un pahar cu apropiații, nu înainte însă de a cumpăra cadourile pentru cele două iubiri ale lui: fiica și „nevasta”, după cum ne-a declarat în interviul pentru FANATIK.

Am intrat în săptămâna Paștelui. Cum te pregătești pentru această sărbătoare?

Încerc să nu mănânc prea mult acum, pentru că știu că voi mânca mult de Paște. Și, bineînțeles, nici nu beau, deoarece știu că-mi voi face timp pentru niște sprițuri în familie, cu ocazia sărbătorilor.

Abia aștept. Îmi place foarte mult mâncarea de Paște. Sunt fan ouă, oricum și abia aștept să merg cu fiica mea la vânătoare de ouă.

face cadouri apropiaților de Sărbători?

Sunt genul de persoană care face mereu cadouri și care se bucură foarte mult de astfel de gesturi.

Mă bucur mereu să fac cadouri, non-stop. Fiica mea și nevastă-mea știu chestia asta și profită la maximum (râde n.r.).

„Să știi că nu prea am ținut post, deși mi se pare că e un lucru foarte bun și foarte sănătos să ții post”

Ții post? Sau ai alte obiceiuri pe care le respecți în această perioadă?

Să știi că nu prea am ținut post, deși mi se pare că e un lucru foarte bun și foarte sănătos să ții post. Dar am nevoie de energie, am nevoie de carne, pentru că sunt într-un proiect care se numește Te cunosc de undeva! și care este foarte demanding, am nevoie de energie și de forță.

Cum arată masa de Paște, la voi în familie? Ce nu poate lipsi de acolo?

Să știi că eu sunt fan, în general, brânză cu roșii. Dacă aș putea să trăiesc numai pe brânză cu roșii și salată de vinete, asta aș face. Deci astea cu siguranță vor fi prezente pe masă. Cozonacul iar… sunt mega fan. Cozonacul acela clasic, fără ciocolățuri și alte chestii inventate. Cozonacul nostru clasic, mi se pare genial.

Keo: „Dintotdeauna, adică de 20 de ani de când fac meseria asta, mi s-a părut foarte ciudat să mă văd și să mă privesc pe mine la televizor. Îmi văd doar defectele”

Cum e pentru voi să vă urmăriți de acasă, în emisiune? Simțiți că ați face ceva diferit?

Dintotdeauna, adică de 20 de ani de când fac meseria asta, mi s-a părut foarte ciudat să mă văd și să mă privesc pe mine la televizor. Îmi văd doar defectele. Rar m-am văzut într-o ipostază în care să spun eu: uite, este chiar foarte bine.

La Te cunosc de undeva, sunt și mai aspru! Știi, în general, când faci un clip, de exemplu, îți alegi tu cadrele care îți plac, vorbești cu regizorul și îi spui. Când intri într-o emisiune, nu poți să faci chestia asta. Practic ești filmat din toate unghiurile, în toate ipostazele.

În general, mi-e foarte greu să mă uit la mine la emisiune. Dar acum se uită.