Cu cine petrece Sorana Cîrstea de ziua ei de naștere! Românca, cu 11 milioane de dolari în cont, are parte de o aniversare specială

Sorana Cîrstea împlinește astăzi 36 de ani. Românca, aflată pe locul 29 mondial, va avea parte de o aniversare specială. Nu în sensul că va fi ceva fastuos, ci pentru că de ziua ei va fi pe teren. Cîrstea se află în Austria, la Linz, unde va juca în turul I al turneului WTA.

Sorana este programată să intre pe teren la ora 14.30. Cap de serie numărul 5 și cea mai bine clasată româncă în ierarhia WTA, ea o va întâlni în primul tur pe Sinja Kraus, beneficiara unui wildcard din partea organizatorilor. Va fi prima confruntare directă dintre cele două sportive.

În mod normal, Sorana nu ar trebui să aibă probleme în fața jucătoarei de pe locul 119 mondial. Dacă va trece de jucătoarea austriacă, Cîrstea va juca în turul II cu învingătoarea meciului dintre Alycia Parks și Dalma Galfi.

Sorana va fi sărbătorită diseară discret de stafful ei. Nu va fi nimic special, deoarece meciul din turul II este programat miercuri, astfel că timpul de refacere este destul de scurt.

Românca își poate depăși cea mai bună performanță

Ultima ei participare la Grand Slamul de la Paris poate aduce o premieră în cariera ei. Cîrstea are avantajul că anul trecut, în această perioadă a fost accidentată, și nu are de apărat niciun punct. Astfel, tot ce va câștiga la următoarele turnee va fi un plus, care o va ajuta să urce și mai mult în clasamentul WTA.

Dacă ascensiunea ei depășește nouă locuri atunci Sorana va depăși cea mai bună clasare a ei – locul 21, ocupat în 2013, după un sfert de finală la Roland Garros, cea mai bună performanță a ei la un Grand Slam.

Cîrstea, care are o carieră remarcabilă, cu peste 1000 de meciuri la simplu (589 victorii – 462 eșecuri) a trecut în 2026 de 11 milioane de dolari, câștigați din tenis. Ea a strâns 11.270.559 dolari, dintre care 445.631 dolari doar anul acesta.

Gabriela Ruse s-a calificat în turul II, Jaqueline Cristian joacă azi

La turneul de la Linz sunt prezente și alte două românce. și s-a calificat mai departe, după un meci care a durat două ore și patru minute.

Jaqueline Cristian este programată să joace tot azi, de la aceeași oră cu Sorana Cîrstea, contra jucătoarei Tamara Korpatsch, din Germania, locul 109 mondial.