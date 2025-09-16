Cu cine s-a afișat Octavian Popescu după Csikszereda – FCSB. Toată lumea credea că sunt despărțiți

Meciul Csikszereda – FCSB, terminat cu scorul de 1-1, le-a dat oportunitatea fotbaliștilor să se relaxeze. Iată cu cine s-a afișat Octavian Popescu după partida din etapa a 9-a a SuperLigii. Toată lumea credea că sunt despărțiți, dar adevărul este altul.

ADVERTISEMENT

Cu cine s-a afișat Octavian Popescu după meciul Csikszereda – FCSB

Octavian Popescu este un fotbalist cunoscut din România, la fel și relația sentimentală pe care o are. Pe social media sportivul a dezvăluit ce a făcut după ce s-a încheiat partida Csikszereda – , unde a jucat doar 15 minute.

Cu toate că a stat în teren o perioadă scurtă, fotbalistul în vârstă de 22 de ani a avut numai motive de bucurie. FCSB a deschis scorul prin Malcom Edjouma, în minutul 55, însă echipa rivală a egalat câteva minute mai târziu.

ADVERTISEMENT

În minutul 82 Csikszereda a înscris prin Pantea care a dat un autogol. A doua zi după meciul terminat la egalitate cu Csikszereda, fotbalistul de la FCSB a luat decizia să se relaxeze la piscină, unde a avut o companie frumoasă.

Mai exact, Octavian Popescu a petrecut alături de iubita sa, Alina. Cei doi s-au afișat din nou împreună, deși apăruseră zvonuri că nu mai formează un cuplu. Cu această ocazie, a distribuit și o imagine spectaculoasă.

ADVERTISEMENT

„Iubirea mea!”, este mesajul care a însoțit poza postată de fotbalist pe pagina personală de Instagram. Octavian Popescu a lăsat și o inimă roșie, semn că povestea de dragoste este una pasională și care nu se va stinge prea curând.

ADVERTISEMENT

Cine este iubita lui Octavian Popescu

Octavian Popescu și partenera sa de viață, Alina, au o relație sentimentală de foarte mulți ani. Se afișează destul de rar pe rețelele de socializare, dar asta nu înseamnă că nu sunt un cuplu care petrece momente de vis împreună.

Vacanțele sunt acele perioade în care cei doi iubiți merg frecvent și unde se bucură de distracție și voie bună. Tânăra este o blondă superbă care se menține în formă maximă, fiind atentă mereu la felul în care arată.

ADVERTISEMENT

Iubita lui Octavian Popescu a studiat la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti. Alina nu-l scapă din ochi pe de la FCSB, dovadă că este prezentă la meciurile acestuia.

„El are o relație de doi ani de zile cu fata aceasta, am discutat lucrul ăsta și nu vreau să îl dezvolt. El a jucat bine și când era prieten cu fata asta. Era prieten cu ea și juca bine. Tavi nu fumează, nu bea, nu pierde nopțile.

Poate mai există o excepție, dar nu repetate”, a declarat unchiul lui Octavian Popescu, în anul 2022, relatează . Alina este prima fată cu care fotbalistul de la FCSB are prima relație serioasă.

Cine este Octavian Popescu

Octavian-George Popescu este un fotbalist care joacă pe post de mijlocaș la FCSB din SuperLiga României. S-a născut pe 27 decembrie 2002, în orașul Târgoviște. A început să practice fotbalul la vârsta de 8 ani, în echipa liceului local din Nucet, județul Dâmbovița.

A jucat fotbal la juniori pentru Rapid București și Universitatea Craiova. În 2014 s-a transferat la Regal Sport București, unde a fost coechipier cu Radu Drăgușin și Luca Florică. Clubul din București l-a împrumutat ulterior la Rapid București și Universitatea Craiova.

S-a întâmplat înainte ca sportivul să semneze cu FCSB. Și-a făcut debutul profesional în anul 2020, când avea vârsta de 17 ani. A intrat în locul lui Robert Ion în minutul 50 al meciului câștigat cu 3-0 în Liga I împotriva echipei Argeș Pitești.

Pe 30 ianuarie 2021 Octavian Popescu a marcat primul său gol din carieră, când a dat o pasă decisivă în victoria cu 3-1 împotriva echipei Politehnica Iași. Meciul s-a desfășurat la acea vreme pe Arena Națională.

Cum este descris Octavian Popescu

Octavian Popescu a câștigat primul titlu național în sezonul 2023-2024. A reprezentat țara noastră la nivelurile sub 21 și sub 23 de ani, participând până în momentul de față la două Campionate Europene UEFA.

În altă ordine de idei, sportivul este descris de Cornel Dinu drept un copil foarte talentat, de o calitate extraordinară. De asemenea, vedeta susține că fotbalistul de la FCSB are similitudini cu Florea Dumitrache.

Pe de altă parte, Gabi Balint a afirmat că este un geniu cu gândire rapidă, la fel ca Gheorghe Hagi. În schimb, Basarab Panduru susține că Octavian Popescu este un fotbalist care este apreciat pentru versatilitatea sa.

Mai mult decât atât, Cornel Dinu îl laudă și chiar a ajuns să-l compare cu Adrian Mutu. Totodată, consideră că Octavian Popescu poate avea o carieră de succes dacă se mobilizează și dă totul pe terenul de fotbal.