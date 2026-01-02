Cu cine s-a afișat Tom Brady, după divorțul de Gisele Bundchen. E o tânără superbă, cu 5,3 milioane de fani

ADVERTISEMENT

Fostul star din NFL, Tom Brady, este tot mai discret după divorțul de femeia cu care a fost însurat 16 ani. În urmă cu puțin timp s-a afișat în compania unei tinere superbe. Blondina este urmărită pe social media de 5,3 milioane de fani.

Tom Brady, relație amoroasă după separarea de Gisele Bundchen?

Tom Brady despre care se spune că este cel mai bun analist din toate timpurile pare că a trecut peste separarea de fosta parteneră de viață. A avut un mariaj longeviv alături de un model, care .

ADVERTISEMENT

Frumoasa Gisele Bundchen a ajuns la altar cu bărbatul alături de care a devenit mamă pentru a treia oară. Acum, fostul jucător de fotbal american a fost surprins alături de o superbă creatoare de conținut. Tânăra nu este străină de lumina reflectoarelor.

Se numește Alix Earle, are 25 de ani și a petrecut noaptea dintre ani cu celebrul sportiv, în vârstă de 48 de ani. În trecut, influencerița s-a iubit cu Braxton Berrios, un jucător de fotbal american care evoluează pentru Houston Texans.

ADVERTISEMENT

Așadar, pe cei doi îi unește o pasiune comună. Tom Brady și tânăra au dat semne că sunt extrem de apropiați. Au apărut, astfel, zvonuri că ar forma un cuplu, cu toate că nu au făcut nicio declarație în această privință.

ADVERTISEMENT

Ipostaza în care apar Tom Brady și influencerița

„La un moment dat, Earle îi zâmbește larg lui Brady și poate fi văzută aplecându-se pentru a-i șopti ceva la ureche, în timp ce își plimbă mâna pe spatele lui”, au notat jurnaliștii de la .

În social media, nu apare nicio imagine cu cei doi. Celebrul campion din Super Bowl și creatoarea de conținut, care are 5,3 milioane de urmăritori, sunt foarte discreți. Cu toate acestea, frumoasa blondină a postat poze de la Revelionul pe care l-a petrecut cu .

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, renumitul sportiv a fost văzut anterior alături de o altă femeie, dar nu a confirmat relația sentimentală. Irina Shayk este cea cu care a fost fotografiat în ultima perioadă de mai mulți paparazzi.