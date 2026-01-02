Sport

Cu cine s-a afișat Tom Brady, după divorțul de Gisele Bundchen. E o tânără superbă, cu 5,3 milioane de fani

Alături de cine a fost văzut Tom Brady, după ce a pus punct mariajului cu modelul Gisele Bundchen. A apărut împreună cu o superbă creatoare de conținut.
Alexa Serdan
02.01.2026 | 22:00
Cu cine sa afisat Tom Brady dupa divortul de Gisele Bundchen E o tanara superba cu 53 milioane de fani
ULTIMA ORĂ
Alix Earle și Tom Brady au fost văzuți împreună. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Fostul star din NFL, Tom Brady, este tot mai discret după divorțul de femeia cu care a fost însurat 16 ani. În urmă cu puțin timp s-a afișat în compania unei tinere superbe. Blondina este urmărită pe social media de 5,3 milioane de fani.

Tom Brady, relație amoroasă după separarea de Gisele Bundchen?

Tom Brady despre care se spune că este cel mai bun analist din toate timpurile pare că a trecut peste separarea de fosta parteneră de viață. A avut un mariaj longeviv alături de un model, care s-a căsătorit recent în mare secret.

ADVERTISEMENT

Frumoasa Gisele Bundchen a ajuns la altar cu bărbatul alături de care a devenit mamă pentru a treia oară. Acum, fostul jucător de fotbal american a fost surprins alături de o superbă creatoare de conținut. Tânăra nu este străină de lumina reflectoarelor.

Se numește Alix Earle, are 25 de ani și a petrecut noaptea dintre ani cu celebrul sportiv, în vârstă de 48 de ani. În trecut, influencerița s-a iubit cu Braxton Berrios, un jucător de fotbal american care evoluează pentru Houston Texans.

ADVERTISEMENT
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de...
Digi24.ro
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său

Așadar, pe cei doi îi unește o pasiune comună. Tom Brady și tânăra au dat semne că sunt extrem de apropiați. Au apărut, astfel, zvonuri că ar forma un cuplu, cu toate că nu au făcut nicio declarație în această privință.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin...
Digisport.ro
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni

Ipostaza în care apar Tom Brady și influencerița

„La un moment dat, Earle îi zâmbește larg lui Brady și poate fi văzută aplecându-se pentru a-i șopti ceva la ureche, în timp ce își plimbă mâna pe spatele lui”, au notat jurnaliștii de la Heavy.

În social media, nu apare nicio imagine cu cei doi. Celebrul campion din Super Bowl și creatoarea de conținut, care are 5,3 milioane de urmăritori, sunt foarte discreți. Cu toate acestea, frumoasa blondină a postat poze de la Revelionul pe care l-a petrecut cu Tom Brady.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, renumitul sportiv a fost văzut anterior alături de o altă femeie, dar nu a confirmat relația sentimentală. Irina Shayk este cea cu care a fost fotografiat în ultima perioadă de mai mulți paparazzi.

Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Petrolul a adus un jucător portughez care...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Petrolul a adus un jucător portughez care a jucat și la UTA
Fanii îl cer pe Olimpiu Moruțan la Universitatea Craiova! Ce au postat pe...
Fanatik
Fanii îl cer pe Olimpiu Moruțan la Universitatea Craiova! Ce au postat pe pagina clubului
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele...
Fanatik
Cum a ajuns Giovanni Becali să se certe la un stabor cu Regele Cioabă și Leo de la Strehaia
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gigi Becali, Neluțu Varga și Mihai Rotaru, acuzați de legături cu mafia pariurilor:...
iamsport.ro
Gigi Becali, Neluțu Varga și Mihai Rotaru, acuzați de legături cu mafia pariurilor: `Este un dosar la DIICOT!`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!