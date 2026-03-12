Cu cine s-a întâlnit Corina Caragea la Real Madrid – Manchester City. E unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii

Aflată într-o vacanță binemeritată, Corina Caragea a luat parte la două partide de fotbal de-a dreptul uimitoare. Descoperă cu cine s-a întâlnit frumoasa prezentatoare de la Pro TV, la Real Madrid – Manchester City.
Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute gazde ale știrilor sportive. Lucrează de ani buni în această industrie, fiind pasionată de sport. În trecut, a spus cum a ajuns să colaboreze cu postul din Pache Protopopescu.
Când merge în concediu își face timp să se plimbe prin diverse locuri, dar și să vadă meciuri importante. În septembrie 2025 a ajuns într-o destinație specială, însă acum a plecat la Madrid. Aici, bruneta a avut parte de un moment cu totul special.
Renumita prezentatoare de la Pro TV a fost prezentă pe stadion la două victorii incredibile. Aceasta au fost obținute de Atletico în fața lui Tottenham, scor 5-2, și de Real în Liga Campionilor. La ultimul meci a rămas uimită.
În tribunele partidei dintre Real Madrid și Manchester City, scor 3-0, a dat peste un fost jucător de fotbal. A fost unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii, însă a decis să se retragă din activitate pe 1 iulie 2024.
Mai exact, este vorba de Leonardo Bonucci, care în prezent lucrează ca manager. Italianul nu a renunțat complet la pasiunea sa, cu toate că s-a retras oficial din fotbalul profesionist în urmă cu aproximativ 2 ani.
„Am prins două nopți magice la Madrid. Cine se aștepta la așa scoruri?! Dar cui îi trecea prin cap că o să văd meciul alături de campionul european Bonucci?! Hat-trick lui Valverde – wow – si un Bernabéu care a explodat la fiecare fază.
Atmosfera a fost incredibilă, dar la asta mă așteptam – un stadion plin ochi, care a trăit fiecare moment al victoriei lui Real Madrid contra lui Manchester City”, a notat Corina Caragea, pe contul personal de Instagram.
Leonardo Bonucci, fostul fotbalist cu care s-a întâlnit Corina Caragea, la Madrid, are un palmares interesant. A debutat în fotbalul mare la Inter, în anul 2006. După un singur sezon, sportivul a fost cedat sub formă de împrumut la Treviso.
În 2010 a ajuns la Juventus, unde a stat 7 ani, în urma unui transfer de la Bari, pentru 15,5 milioane de euro. Apoi, a plecat la AC Milan, transfer de 42 de milioane de euro, pentru ca în 2018 să revină la „Bătrâna Doamnă”.
De-a lungul timpului a fost de 9 ori campion al Italiei. A câștigat Scudetto de 8 ori cu Juventus și o dată cu Inter. Mai mult decât atât, a cucerit 5 Cupe ale Italiei și 5 Supercupe. Cu echipa națională a Italiei, Leonard Bonucci a devenit campion european în 2021.
„Când mă voi retrage se va încheia o eră în ceea ce privește apărarea. Sunt foarte mândru de ceea ce am făcut la Juventus”, a spus fostul mare fundaș central al lui Juventus, pe rețeaua X.