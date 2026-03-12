Life

Cu cine s-a întâlnit Corina Caragea la Real Madrid – Manchester City. E unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii

Lângă ce personalitate sportivă a stat Corina Caragea la meciul dintre Real Madrid - Manchester City, scor 3-0. E un fost jucător de renume internațional.
Alexa Serdan
12.03.2026 | 22:10
Cu cine sa intalnit Corina Caragea la Real Madrid Manchester City E unul dintre cei mai mari fotbalisti ai lumii
Întâlnirea memorabilă de care a avut parte Corina Caragea. Sursa foto: Instagram.com
Aflată într-o vacanță binemeritată, Corina Caragea a luat parte la două partide de fotbal de-a dreptul uimitoare. Descoperă cu cine s-a întâlnit frumoasa prezentatoare de la Pro TV, la Real Madrid – Manchester City.

Corina Caragea, imagine inedită cu un sportiv important

Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute gazde ale știrilor sportive. Lucrează de ani buni în această industrie, fiind pasionată de sport. În trecut, a spus cum a ajuns să colaboreze cu postul din Pache Protopopescu.

Când merge în concediu își face timp să se plimbe prin diverse locuri, dar și să vadă meciuri importante. În septembrie 2025 a ajuns într-o destinație specială, însă acum a plecat la Madrid. Aici, bruneta a avut parte de un moment cu totul special.

Renumita prezentatoare de la Pro TV a fost prezentă pe stadion la două victorii incredibile. Aceasta au fost obținute de Atletico în fața lui Tottenham, scor 5-2, și de Real în Liga Campionilor. La ultimul meci a rămas uimită.

În tribunele partidei dintre Real Madrid și Manchester City, scor 3-0, a dat peste un fost jucător de fotbal. A fost unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii, însă a decis să se retragă din activitate pe 1 iulie 2024.

Mai exact, este vorba de Leonardo Bonucci, care în prezent lucrează ca manager. Italianul nu a renunțat complet la pasiunea sa, cu toate că s-a retras oficial din fotbalul profesionist în urmă cu aproximativ 2 ani.

„Am prins două nopți magice la Madrid. Cine se aștepta la așa scoruri?! Dar cui îi trecea prin cap că o să văd meciul alături de campionul european Bonucci?! Hat-trick lui Valverde – wow – si un Bernabéu care a explodat la fiecare fază.

Atmosfera a fost incredibilă, dar la asta mă așteptam – un stadion plin ochi, care a trăit fiecare moment al victoriei lui Real Madrid contra lui Manchester City”, a notat Corina Caragea, pe contul personal de Instagram.

Corina Caragea și Leonard Bonucci
Corina Caragea și Leonard Bonucci, împreună pe același stadion. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cine este fostul fotbalistul cu care a stat în tribune Corina Caragea

Leonardo Bonucci, fostul fotbalist cu care s-a întâlnit Corina Caragea, la Madrid, are un palmares interesant. A debutat în fotbalul mare la Inter, în anul 2006. După un singur sezon, sportivul a fost cedat sub formă de împrumut la Treviso.

În 2010 a ajuns la Juventus, unde a stat 7 ani, în urma unui transfer de la Bari, pentru 15,5 milioane de euro. Apoi, a plecat la AC Milan, transfer de 42 de milioane de euro, pentru ca în 2018 să revină la „Bătrâna Doamnă”.

De-a lungul timpului a fost de 9 ori campion al Italiei. A câștigat Scudetto de 8 ori cu Juventus și o dată cu Inter. Mai mult decât atât, a cucerit 5 Cupe ale Italiei și 5 Supercupe. Cu echipa națională a Italiei, Leonard Bonucci a devenit campion european în 2021.

„Când mă voi retrage se va încheia o eră în ceea ce privește apărarea. Sunt foarte mândru de ceea ce am făcut la Juventus”, a spus fostul mare fundaș central al lui Juventus, pe rețeaua X.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
