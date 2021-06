Cu cine s-a iubit în trecut Cătălin Scărlătescu. Juratul Chefi la cuțite, mai sincer ca niciodată: “Femei senzaționale”

Cătălin Scărlătescu a dat detalii despre femeile cu care s-a iubit în trecut. El nu este căsătorit, dar a avut multe relații, chiar dacă niciuna nu l-a dus la altar, alături de femeia iubită.

Cunoscutul bucătar este burlac și nu s-a căsătorit niciodată. Totuși, el a avut această șansă, însă nu a dorit să o ducă la capăt. Cătălin Scărlătescu spune că el este de vină pentru că relațiile sale s-au terminat.

Acesta nu s-a sfiit să vorbească despre fostele iubiri din viața sa și chiar a avut numai cuvinte de laudă despre femeile care i-au trecut prin inimă.

le-a descris pe femeile cu care a avut o relație drept „senzaționale”. De asemenea, el a mai spus și că toate relațiile sale au fost cu „femei mișto”.

Cum vrea Cătălin Scărlătescu să fie viitoarea sa iubită

Cătălin Scărlătescu a mai povestit și că toate fostele sale partenere erau haioase, dar și independente și inteligente, așa că nu caută altceva în afară de asta.

”Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel putin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze.

Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut.

Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a declarat Cătălin Scărlătescu, conform .

De ce nu se căsătorește Cătălin Scărlătescu

Dintre cei trei jurați de la Chefi la cuțite, singurul care nu e căsătorit și nu e nici într-o relație stabilă este Cătălin Scărlătescu. El a fugit de căsătorie până acum, iar după cum declara chiar el, a fost vina lui că le-a pierdut pe femeile din viața sa.

Totuși, sora acestuia, , a dat noi detalii despre motivul pentru care faimosul chef nu s-a însurat. Se pare că el nu suportă gelozia și a ales să nu se căsătorească, tocmai pentru a evita episoadele de gelozie ale partenerei.