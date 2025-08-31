Sport

Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole. A avut partenere mai mari decât el

Alexa Serdan
31.08.2025
Cine sunt fostele iubire ale lui Lamine Yamal.

E în continuă ascensiune în cariera fotbalistică, însă Lamine Yamal a bifat mai multe reușite și la capitolul sentimental. Află cu cine s-a iubit sportivul de origine spaniolă înainte de a se cupla cu Nicki Nicole. Tânărul de 18 ani a avut partenere mai mari decât el.

Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole

Lamine Yamal este în centrul atenției de la vârsta de 16 ani. E considerat un copil minune în lumea sportului. În plus, este văzut ca un superstar pentru echipa Barcelonei, performanțele sale din teren fiind unele lăudabile.

Și în afara terenului a reușit să se facă cunoscut datorită relațiilor pe care le-a avut. Recent, a confirmat că are o legătură amoroasă cu Nicki Nicole, o cântăreață în vârstă de 25 de ani. Puțini știu, însă, cu cine s-a iubit anterior.

Cunoscutul fotbalist spaniol a avut partenere de viață mai mature decât el, mai ales din punct de vedere al vârstei. Un exemplu în acest sens este Fati Vazquez, influenceră și fostă stewardesă, în vârstă de 30 de ani.

Zvonurile despre o presupusă relație a apărut după mai multe postări din social media. Potrivit The Sun, Lamine Yamal și frumoasa șatenă au fost suprinși pe insula Pantelleria, situată în sudul Siciliei. Imaginile au fost publicate de revista spaniolă Lecturas.

În una dintre aceste fotografii sportivul apare pe un jet ski, în spate fiind chiar celebra influenceriță. Cu toate aceasta, tânărul de 18 ani a negat că a fost vorba de o implicare romantică, afirmând că sunt doar prieteni apropiați.

Alex Padilla, una dintre iubitele lui Lamine Yamal

În vara anului 2024, după victoria Spaniei la Euro 2024, Lamine Yamal a apărut în compania unei tinere care nu este străină de lumina reflectoarelor. La acea vreme a apărut alături de Alex Padilla, o influenceriță renumită pe TikTok.

Cei doi au petrecut momente plăcute atât în tribune, cât și în timpul vacanțelor. Din păcate, o postare controversată din social media a dus la zvonuri de despărțire. Relația sentimentală a fost una de scurtă durată.

Fotbalistul spaniol a fost cel care a pus piciorul în prag dându-i unfollow pe Instagram. Ulterior, au apărut informații legat de o posibilă împăcare între tânărul sportiv și fosta parteneră de viață, însă nu s-a confirmat nimic.

Prin urmare, statusul legăturii amoroase a rămas ambiguu. Mai apoi, Lamine Yamal fost asociat și cu alte vedete, dar de fiecare dată a negat vehement. Printre femeile cu care a fost „cuplat” se află Claudia Bavel și Anna Gegnoso (model și influencer italiană, 19 ani).

Cine e actuala iubită a lui Lamine Yamal

În urmă cu puțin timp Lamine Yamal a dezvăluit că formează un cuplu cu Nicki Nicole. Tânăra este mai mare cu 7 ani decât fotbalistul spaniol, fiind de profesie cântăreață. Cunoscuta artistă este de origine argentiniană.

Sportivul a împărtășit vestea despre relația amoroasă prin intermediul unei postări romantice de pe social media. În imagine se observă ghirlande, inimioare și un tort, poza fiind surprinsă la ziua de naștere a artistei.

Imaginea a fost postată în spațiul public de către fotbalistul lui FC Barcelona. Sportivul în vârstă de 18 ani își bine brațul pe talia cântăreței, gestul fiind interpretat drept primul semn oficial al relației. Apoi, au fost văzuți împreună în Monaco.

Lamine Yamal și actuala iubită au apărut inclusiv la Trofeul Joan Gamper, unde Nicki Nicole a purtat un tricou cu echipa la care joacă fotbalistul și cu numele acestuia.

Cum a reacționat tatăl lui Yamal când a aflat de relație

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a fost întrebat de jurnaliști legat de relația fiului său cu Nicki Nicole. Bărbatul a subliniat că nu vrea să-și urmărească fiul, dând de înțeles că nu are în plan să-l controleze în acest aspect al vieții sale.

„Dar nu știu cine e, nu știu cum arată, nu știu fața ei. Dacă m-ați urmări în fiecare zi, ați vedea că eu îmi văd de viața mea, nu mă bag în nimic. Nu o să fiu în spatele fiului meu. Sunt prostii, chestii de copii.

Eu să stau să văd cu cine iese fiul meu? Nu, frate! Și oamenii merită puțină intimitate. Nu o să fiu în spatele fiului meu…”, a spus tatăl lui Lamine Yamal, potrivit publicației 20minutos.es.

Mai mult, acesta a cerut respect pentru intimitatea lui Lamine Yamal. Bărbatul nu vrea ca relațiile amoroase ale fiului său să umbrească performanțele pe care le are în terenul de fotbal.

