Cu cine s-a iubit logodnica lui Dani Oțil înainte de relația cu prezentatorul Antena 1

Fostul iubit al celei cu care visează să se însoare Dani Oțil a rupt tăcerea. Tânărul este o figură reprezentativă în muzica populară românească și a spus adevărul despre relația cu Gabriela Prisăcariu.

Tânăra de 27 de ani cu care este logodit Dani Oțil, de la emisiunea matinală de pe Antena 1, este la rândul ei un manechin foarte cunoscut la noi în țară.

Gabriela s-a făcut remarcată datorită show-ului “Supermodels by Cătălin Botezatu” și l-a cucerit total pe prezentatorul TV.

Acesta e fostul iubit al actualei logodnice a lui Dani Oțil de la Antena 1

Cei doi au o relație ce durează de ceva vreme și e una care pare să ajungă până la altar, deoarece Dani Oțil a făcut pasul cel mare de ceva vreme.

Cel despre care s-a zvonit de ceva vreme că ar fi avut o relație cu Gabriela, înainte de povestea de iubire cu prezentatorul Neatza, este interpretul de muzică populară, Valentin Sanfira.

Bărbatul care se bucură de un renume în lumea muzicii populare românești neagă însă în prezent orice apropiere de actuala logodnică a lui Dani Oțil.

Persoane din anturajul celor doi au confirmat însă că Valentin și Gabriela au avut o relație care s-a consumat pe parcursul mai multor luni.

„Au fost împreună mai multe luni, era dragoste mare între ei. Gabriela îl mai însoțea pe Valentin la spectacole, uneori îi aducea și pachețel cu mâncare la filmări. După ce s-au despărțit, amândoi și-au șters toate pozele în care apăreau împreună de pe conturile de socializare”, au susținut apropiații lor, potrivit StarPopular.ro.

”Nu este adevărat, sub nicio formă. Nici nu o știu bine pe fată. Am văzut-o odată la un eveniment la care am mers cu doamna Maria Cârneci și poate am făcut niste poze atunci. O știu din vedere, dar nici pe departe, nicio legătură. Nici nu știam cu cine este Dani”, a susținut Valentin Sanfira despre presupusa relație amoroasă cu Gabriela.

