Cu cine s-au trezit în camera de hotel din Dominicană Culiță Sterp și Daniela Iliescu: „Era lângă cabina de duș”

Daniela Iliescu, partenera cântărețului Culiță Sterp, a povestit într-un vlog postat pe Youtube cu ce situație inedită s-a confruntat în vacanța din Dominicană. Tânăra a povestit că într-o dimineață s-a trezit cu o turistă în cameră, care defila nestingherită în sânii goi.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp s-au trezit cu o tânără aproape complet dezbrăcată în camera lor de hotel, în Dominicană

Pățania i-a uimit și pe internauți, care au comentat pe marginea acestui subiect. Daniela Iliescu a avut un șoc, iar unul dintre prietenii ei a întrebat-o dacă nu cumva a visat sau i s-a părut. Aceasta a insistat că a văzut foarte bine și că nu era nicio halucinație.

ADVERTISEMENT

„Efectiv, nu-mi dau seama cum m-am trezit și când m-am trezit… Am văzut în fața patului, o turistă… Deci, mergea prin cameră, frate. Nu mai știu dacă s-a dus și s-a întors. L-am trezit și pe el. M-am dus, am scos-o din cameră.

Era lângă cabina de duș, în sânii goi. Vă jur”, a povestit Daniela Iliescu pe , lăsându-i mască pe toți. În timp ce Daniela povestea, confirma fiecare cuvânt, căci l-a trezit și pe el când a văzut-o pe respectiva individă.

ADVERTISEMENT

Daniela a spus că nu știe cum a ajuns respectiva fată în camera lor. Culiță a zis că ar trebui să verifice camerele de supraveghere, mai ales că turista respectivă era aproape dezbrăcată, având doar niște chiloți pe ea.

„Eu m-am șocat”

„Eu m-am șocat. M-am uitat să văd dacă e copilul. Era în sânii goi. Am întrebat-o ce cauți aici? I-am zis: du-te afară. Am vrut să trag de ea, dar nu am mai tras. A plecat. A ieșit. Doamne ferește. Deci mie nu-mi vine să cred”, a spus Iliescu pe Youtube.

Și sora lui Culiță Sterp a rămas uimită de ce povestea cumnata ei. Cei de la masă au încercat să afle cum de a reușit turista să intre în camera lor, având în vedere că ușa de la hotel se blochează după câteva secunde, chiar dacă rămâne întredeschisă.