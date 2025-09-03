Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm despre arbitraje și rivalele FCSB și CFR Cluj

după 35 de ani de secetă. Sorin Cârțu a analizat șansele pe care le au oltenii și a comentat lupta cu FCSB și CFR Cluj.

Sorin Cârțu, despre șansele Universității Craiova la titlu: „Să rămânem cu picioarele pe pământ”

După 8 etape, Universitatea Craiova e lider în SuperLiga, cu 20 de puncte. Primele două clasate din sezonul trecut, campioana FCSB și vicecampioana CFR Cluj, sunt pe pozițile 13, respectiv 14, ambele cu câte 5 puncte.

„(n.r. – Cu cine se bate Craiova la titlu?) Pe mine mă bucură poziția pe care o avem, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru că e foarte departe obiectivul pe care ni l-am propus. Suntem în cărți, trebuie să recunoaștem. Suntem într-un grafic aproape perfect. Eu încă nu dau la o parte FCSB, CFR, Rapid.

Au puterea să revină. Sunt situații de 3-4 meciuri consecutive, pe care le câștigi, și sunt capabili. Au echipe bune, au loturi bune. Și pot să câștige. Mie mi-a plăcut meciul de aseară (n.r. – CFR – FCSB 2-2). Oricare din ele putea câștiga partida. Chiar dacă la un momentdat rezultatul era împotriva FCSB-ului.

Au avut posibilitatea să întoarcă sau să egaleze, așa cum s-a întâmplat. Când joacă cu alte echipe e clar că au valențele să ia punctele respective. O să recupereze, nu e problemă”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune despre arbitrajul de la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Tocmai pe ele mi le dai exemplu?”

Sorin Cârțu n-a vrut să comenteze arbitrajul controversat de la CFR Cluj – FCSB 2-2. Oficialul oltenilor doar le-a înțepat pe rivalele Craiovei și a transmis că

„(n.r. – care ar trebui să se plângă de arbitraj?) Nu mă bag între ei. Nu e treaba lor. Nu îi plâng eu pe ei că nu au fost ajutați sau neîndreptățiți unii sau alții. Tocmai pe ele mi le dai exemplu? Nu mă interesează. Acolo poate să se întâmple orice, să se certe.

Nu discut ce se întâmplă la ei. Eu spun că faza noastră trebuia analizată la VAR. Cojocaru nu avea cum să vadă faza respectivă, dar trebuia chemat la VAR. Cum l-a chemat Costreie pe ala la FCSB cu U Cluj sau cum nu l-a chemat când Ngezana a dat cu mâna în minge. Sunt niște situații care trebuie tratate altcumva.

(n.r. – dacă s-a dat penalty pentru FCSB la Tănase cu Kresic, nu trebuia să se dea și la centrarea lui Bancu?) Din punctul meu de vedere, trebuia analiză VAR. Trebuia să îl cheme pe Cojocaru și el decidea. Mie mi-a plăcut Cojocaru. A fost un arbitru care nu a influențat cu nimic. La faza aia nu e vina lui. Colegul lui trebuia să îl cheme pe VAR”, a adăugat președintele de onoare al oltenilor.