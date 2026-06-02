Cu cine se bate FCSB la campionat în sezonul viitor! Gigi Becali a nominalizat două rivale

FCSB nu a participat în acest sezon la lupta pentru titlu. Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga nu a prins play-off-ul, însă a obținut un loc în cupele europene după ce a învins-o pe Dinamo la baraj. Gigi Becali, patronul echipei, se gândește deja la anul viitor și a spus cu cine se va duela pentru trofeu.

Gigi Becali a numit rivalele FCSB-ului la titlu! Pe cine vede drept marele pericol în sezonul viitor

Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga României a avut parte de un sezon extrem de complicat. FCSB nu a reușit să se claseze în top 6 la finalul sezonului regulat și s-a mulțumit cu un loc în play-out. Totuși, roș-albaștrii au încheiat stagiunea cu un rezultat extrem de important. Bucureștenii s-au calificat în Conference League prin intermediul barajului.

În marea finală a barajului pentru cupele europene, Roș-albaștrii vor reprezenta România în preliminariile Conference League. Drumul către faza principală și milioanele de euro oferite de UEFA începe din turul al doilea.

Gigi Becali a făcut calculele pentru noul sezon

, a anunțat cu cine se va bate în sezonul viitor pentru titlul din SuperLiga României. Omul de afaceri consideră că Universitatea Craiova și Rapid sunt cele două echipe care i-ar putea pune probleme.

„O să ne batem cu Craiova și, cred eu, și cu Rapid. Șucu este un om deștept. Știu eu? Este el deștept, dar nu prea se pricepe la fotbal. El investește bani. Este un om ambițios. E liniștit, dar ambițios. Mai vine și cu rugăciune. Nu-ți convine să te rogi în fața lui Becali. Trebuie să bage bani. Eu așa cred. Cu Craiova și Rapid. Ce să facă Rotaru? Mă bat cu 10 craioveni și cu Șucu”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.