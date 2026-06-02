Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cu cine se bate FCSB la campionat în sezonul viitor! Gigi Becali a nominalizat două rivale

Gigi Becali a vorbit despre obiectivele FCSB pentru sezonul viitor și a numit cele două echipe pe care le consideră principalele rivale în lupta pentru titlul din SuperLiga României.
Alex Bodnariu
02.06.2026 | 10:30
EXCLUSIV FANATIK
FCSB nu a participat în acest sezon la lupta pentru titlu. Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga nu a prins play-off-ul, însă a obținut un loc în cupele europene după ce a învins-o pe Dinamo la baraj. Gigi Becali, patronul echipei, se gândește deja la anul viitor și a spus cu cine se va duela pentru trofeu.

Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga României a avut parte de un sezon extrem de complicat. FCSB nu a reușit să se claseze în top 6 la finalul sezonului regulat și s-a mulțumit cu un loc în play-out. Totuși, roș-albaștrii au încheiat stagiunea cu un rezultat extrem de important. Bucureștenii s-au calificat în Conference League prin intermediul barajului.

În marea finală a barajului pentru cupele europene, FCSB a învins-o pe Dinamo pe stadionul Arcul de Triumf. Roș-albaștrii vor reprezenta România în preliminariile Conference League. Drumul către faza principală și milioanele de euro oferite de UEFA începe din turul al doilea.

Gigi Becali a făcut calculele pentru noul sezon

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat cu cine se va bate în sezonul viitor pentru titlul din SuperLiga României. Omul de afaceri consideră că Universitatea Craiova și Rapid sunt cele două echipe care i-ar putea pune probleme.

„O să ne batem cu Craiova și, cred eu, și cu Rapid. Șucu este un om deștept. Știu eu? Este el deștept, dar nu prea se pricepe la fotbal. El investește bani. Este un om ambițios. E liniștit, dar ambițios. Mai vine și cu rugăciune. Nu-ți convine să te rogi în fața lui Becali. Trebuie să bage bani. Eu așa cred. Cu Craiova și Rapid. Ce să facă Rotaru? Mă bat cu 10 craioveni și cu Șucu”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
