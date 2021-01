Ella, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, are o nouă relație și deja le-a arătat fanilor cine este noul ei partener, alături de care se site excelent. Cei doi se iubesc foarte mult, după cum se poate vedea și în postarea frumoasei brunete.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recent, Ella a dezvăluit că este implicată într-o noup relație sentimentală, însă nu a specificat de cât timp are un nou iubit, însă cert este că lucrurile par să meargă foarte bine între ei.

Fosta concurentă a emisiunii de la Kanal D apare în ipostaze incendiare cu noul ei iubit, totul fiind postat într-un videclip pe TikTok.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu cine se iubește Ella, fosta concurentă de la Puterea Dragostei. Imagini intime cu noul iubit

Ella de la Puterea Dragostei iubește din nou! Bruneta a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de noul ei iubit, iar relația lor pare destul de serioasă, judecând după cum o săruta acesta. Vestea că este implicată într-o nouă relație srntimentală a fost dezvăluită într-un vlog al lui Robert Ionescu.

„Chiar e ok, nu mă aşteptam nici eu. E un tip tare mişto. Sunt liberă şi pot să fac ce vreau, să mă văd cu cine vreau. E un băiat cu care am şi colaborat. E un băiat ce pare din altă epocă, are altă educaţie. Ne simţim tare bine împreună”, a dezvăluit fosta concurentă în urmă cu ceva timp, potrivit wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT

Relația Ellei cu noul partener pare să meargă perfect, cei doi fiind extrem de apropiați unul de celălalt, așa cum se poate vedea într-un videoclip postat pe TikTok.

„E un băiat cu care mai ies, dar nu e nimic serios între noi la acest moment. Ne simţim bine, dar dacă e să mergem mai departe, veți afla”, spunea vedeta pentru sursa menționată anterior.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu doar că a sărutat-o cu patos, însă bărbatul i-a făcut și o declarație de dragoste la sfârșitul filmării: „Te iubesc”.

Ella și Jador au format un cuplu în timpul show-ului matrimonial de la Kanal D, însă relația lor nu a fost deloc una liniștită, ba chiar au avut parte de numeroase scandaluri.

ADVERTISEMENT