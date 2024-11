Cu cine se iubește fiica lui Leonard Doroftei. Vanessa a ales să se mute în România după ce a studiat Științe Medicale în Canada

Fiica lui Leonard Doroftei a revenit în România. Vanessa a studiat în Canada Științe Medicale, însă, nu s-a putut adaptat. Întoarsă în țară, aceasta a recunoscut că are un iubit tot din România.

Fiica lui Leonard Doroftei este într-o relație de mai bine de un an

Vanessa, fiica lui Leonard Doroftei a stat multă vreme departe de casă. Tânăra a plecat în Canada pe vremea când avea 16 ani, special pentru a-și construi o carieră, însă, adaptarea nu a fost deloc una ușoară.

ADVERTISEMENT

Vanessa a recunoscut că i-a fost destul de greu să își formeze un grup de prieteni, similar celui din România. Chiar dacă interacționa cu anumiți colegi de facultate, dorul de casă a existat mereu.

Acum, însă, și se simte mai bine ca niciodată. Fiica lui Leonard Doroftei este aproape de familie, dar și de iubitul ei. Discretă, Vanessa nu a vrut să divulge prea multe despre identitatea iubitul ei.

ADVERTISEMENT

”Sunt într-o relație de un an și ceva. E un băiat din România iubitul meu. L-am cunoscut aici, am stat o perioadă la distanță și acum suntem împreună, pentru că am revenit în țară de câteva luni.”, a spus Vanessa pentru

Vanessa s-a înscris la Facultatea de Drept în România

În Canada, Vanessa a făcut liceul și a urmat cursurile unui colegiu. A studiat vreme de trei ani Științe Medicale și, tocmai de aceea, atunci când a revenit în România, a vrut să se înscrie la Facultatea de Medicină. Din cauză că dosarul ei de studii a venit foarte greu din Canada,

ADVERTISEMENT

”În Canada nu am făcut Facultatea de Medicină, am făcut liceu și colegiu. Am făcut 3 ani de colegiu, am făcut în Științe Medicale un an, adică foarte multă chimie și fizică, dar nu medicină propriu-zisă.

Mie mi-a venit dosarul foarte greu din Canada. Opțiunea cu Facultatea de Medicină nu a mai fost posibilă, pentru că am aplicat foarte târziu. A doua opțiune a fost Facultatea de Drept.”, a mai declarat Vanessa pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Cât a stat în Canada, o bună parte din timp și-a petrecut-o în casă. Din cauză că nu a avut prea mulți prieteni cu care să interacționeze, totul a devenit din ce în ce mai greu pentru Vanessa. Astfel, fiica lui Doroftei a luat decizia de a reveni în țară.

”Mi-a fost foarte greu să mă adaptez, pentru că eu am mers în Canada la vârsta de 16 ani. Aveam prietene aici, îmi creasem un grup în România. A fost o diferență destul de mare să mă mut acolo singură, să nu cunosc pe nimeni. Da… stăteam mai mult în casă.”, a spus fiica lui Leonard Doroftei pentru