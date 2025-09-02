Sport

Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu FRF

02.09.2025 | 23:00
Liviu Ganea a dezvăluit cine este iubita sa. Sursa foto: captură video Youtube

Liviu Ganea le-a împărtășit celor care îl urmăresc pe social media cu cine se iubește. Fostul fotbalist, în vârstă de 37 de ani, are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu Federația Română de Fotbal (FRF).

Fostul fotbalist și campion cu Dinamo și CFR Cluj, Liviu Ganea, este în culmea fericirii. Sportivul a dezvăluit alături de cine formează un cuplu. Vestea a fost făcută publică pe rețelele de socializare în urmă cu puțin timp.

Sportivul a distribuit o imagine specială alături de femeia cu care se iubește. Aceasta o prezență cunoscută în FRF, dar și în televiziune. Mai exact, este vorba de frumoasa Alice Bodescu, în vârstă de 29 de ani.

Tânăra este nimeni alta decât fata secretarului general adjunct al Federației Române de Fotbal, Gabriel Bodescu. Frumoasa blondină este o prezență constantă pe micile ecrane, având meseria de realizatoare de emisiuni.

Iubita lui Liviu Ganea lucrează la Metropola TV, postul de televiziune deținut de primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele. Potrivit gsp.ro, cei doi au oficializat relația abia acum, deși se cunosc de aproape un an.

Liviu Ganea și iubita sa, Alice Bodescu
Liviu Ganea și iubita sa, Alice Bodescu. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Cine este Alice Bodescu

Alice Gabriela Bodescu nu este străină de lumea fotbalului, fiind prezentă adesea pe stadion. Partenera lui Liviu Ganea postează frecvent imagini de la meciurile la care ia parte. Uneori, se fotografiază purtând tricouri cu tentă sportivă.

Tânăra a urmat cursurile Intact Media Academy, pe site-ul instituției precizând că ar dori să-i ia un interviu lui Vladimir Putin. Cu toate acestea, vedeta nu se gândește să-și îndrepte atenția spre politica internă.

În prezent, frumoasa blondină se declară pasionată de sport, călătorii și modă. Iubita lui Liviu Ganea și-ar dori să realizeze un reportaj despre statutul femeilor din țările islamice, în condițiile în care ar dispune de 100.000 de euro.

Pe site-ul Intact Media Academy tânăra este descrisă ca fiind „toată un zâmbet. Ea iubește sportul, ca și voi, și este pregătită să aducă în fața voastră o imagine nouă asupra celui mai dinamic și iubit domeniu”.

