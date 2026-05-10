Cu cine se iubește Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan. E admirat de toate femeile

Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, nu mai este singură. De ceva vreme și-a găsit un partener de viață cu care este pe aceeași lungime de undă din multe puncte de vedere. Descoperă în rândurile de mai jos cu cine se iubește, de fapt, frumoasa șatenă.

Cu cine are o relație amoroasă Sarah Dumitrescu

În ultima vreme a trecut prin transformări radicale, Sarah Dumitrescu trecând de la blond la șaten. O altă este legată de greutate, în momentul de față fiind mult mai slabă. De asemenea, are o relație sentimentală pe care nu o ascunde deloc de ochii curioșilor de pe rețelele de socializare.

A publicat mai multe imagini cu iubitul ei cu care împărtășește aceeași pasiune. Fiica cea mică a agentului FIFA se iubește cu un tânăr pe nume David Antonescu, care este la rândul său jucător profesionist de baschet la fel ca ea. Sportivul evoluează pentru CSM Corona Brașov.

Bărbatul care anterior a jucat pentru FC Argeș este extrem de discret. El a mai jucat baschet pentru CSM Târgu Jiu, CS Dinamo București, CSO Voluntari și CSM Focșani. În prezent, este admirat de multe femei care sunt la curent cu activitatea sa din mediul online. Tânărul în vârstă de 21 de ani, născut pe 28 august 2004, reușește să atragă toate privirile asupra sa datorită aspectului fizic.

Totodată, sportivul are o înălțime de 1,95 metri. De asemenea, iubitul frumoasei Sarah Dumitrescu are trăsături plăcute, așa cum baschetbalista a visat dintotdeauna. David Antonescu și sportiva nu se mai feresc de nimeni, dovadă că au distribuit mai multe poze în care apar împreună ca și cuplu.

Sarah Dumitrescu, despre partenerul perfect în viziunea sa

Într-un interviu pe care l-a acordat la un moment dat, Sarah Dumitrescu a dezvăluit cum vrea să arate partenerul de viață. Atunci fiica impresarei Anamaria Prodan a povestit că a trecut printr-o despărțire dureroasă. Mai mult decât atât, a dat de înțeles că a fost devastată de separarea vedetei de Laurențiu Reghecampf.

„În ceea ce privește fizicul, trebuie să fie un bărbat înalt, am nevoie de un bărbat înalt lângă mine. Deocamdată sunt singură, mă simt foarte bine, mă distrez, sunt foarte fericită, nu simt nevoia să am pe cineva acum.

Trebuie să fie bărbat, un bărbat adevărat, că găsesc numai copii pe aici. Trebuie să mă respecte, să-l respect, să îmi respecte planurile pe care le am pentru viață, să fie alături de mine pe plan sportiv.

Trebuie să știe că eu voi pleca la un moment dat și dacă poate să stea cu mine și să fie alături de mine, atunci e bine”, spunea în urmă cu aproximativ 3 ani, Sarah Dumitrescu, conform .