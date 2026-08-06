Cu cine se luptă Universitatea Craiova. Cât de puternic este patronul lui KuPS: are în mână tot fotbalul din Finlanda

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Ari Lahti (63 de ani) este un om de afaceri prosper din Finlanda și acționarul majoritar de la KuPS, adversara celor de la Universitatea Craiova în turul trei preliminar din Europa League. În același timp, el este în prezent și președintele Federației de Fotbal din Finlanda, chestiune care pentru fotbalul românesc reprezintă o utopie.

Cine este Ari Lahti, patronul lui KuPS Kuopio, adversara celor de la Universitatea Craiova în turul trei preliminar din Europa League

Ca în România, din această postură a sa Lahti conduce inclusiv arbitrajul din țara sa, fără însă a exista în ceea ce îl privește suspiciuni legate de faptul că ar putea interveni în diferite momente pentru ca echipa lui să beneficieze într-un fel sau altul din acest punct de vedere. După copilăria petrecută chiar în Kuopio, orașul din care sunt cei de la KuPS, s-a specializat în zona financiar-bancară.

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În baza activității desfășurate în acest domeniu de-a lungul timpului, el a reușit să își asigure venituri consistente în fiecare an. În paralel, cu începere din 1995, Ari Lahti a activat și în fotbal, marea sa pasiune din copilărie și adolescență. După doar doi ani, a devenit chiar președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Finlanda, informează

A deținut acest rol până în 2001. După ce a părăsit această funcție, a decis să se implice activ pentru salvarea , cel care în anii respectivi se confrunta cu mari probleme financiare și risca astfel chiar dispariția. Inițial, Lahti a investit diferite sume la această echipă, iar în paralel a adus alături de el și anumiți sponsori.

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Ari Lahti este și președintele Federației de Fotbal din Finlanda

În cele din urmă, în 2006, omul de afaceri a preluat chiar pachetul majoritar de acțiuni. Sub conducerea sa, KuPS nu doar că a scăpat de faliment, ci s-a transformat într-o adevărată forță a fotbalului din Finlanda. Înainte ca Lahti să se implice la echipa înființată în 1923, ea avea cinci titluri de campioană în palmares, ultimul cucerit tocmai în 1976. De la venirea lui, clubul a câștigat trei campionate, în 2019, 2024 și 2025.

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În plus, formația din Kuopio a participat constant în cupele europene în ultimii ani, măcar în tururile preliminare. Astfel, de la o echipă în principiu ceva mai mică, „de provincie”, KuPS a ajuns sub conducerea actualului acționar majoritar să se lupte de la egal la egal cu „gigantul” din capitală, HJK Helsinki, și chiar să depășească acest club în anumite momente.

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În 2018, după ce reușise deja să ridice destul de mult nivelul la echipa sa, Ari Lahti a decis să candideze la președinția Federației Finlandeze de Fotbal și, în plus, a avut parte de câștig de cauză în acest demers al său și și-a atins dezideratul. El ocupă inclusiv în prezent acest rol, iar din 2025 face parte, asemenea lui președintele FRF, și din Comitetul Executiv al UEFA.

Ce avere are Ari Lahti și din ce a făcut banii

Ari Lahti este un om de afaceri cu peste 30 de ani de experiență în domeniul serviciilor bancare de investiții, cu implicare activă și pe piețele de capital. El deține în acest sens compania „Ice Capital”, pe care de altfel tot el a și fondat-o. Potrivit presei din Finlanda, acționarul majoritar de la KuPS a înregistrat în ultimii ani venituri anuale în medie de aproximativ 10 milioane de euro. De-a lungul timpului, el a investit și în alte domenii, cum ar fi cel vestimentar, prin firma „Turo Tailor”, dar și în cinematografie și media, prin „Aurora Studios”, unul dintre cele mai apreciate branduri din acest domeniu de activitate din întreaga regiune.