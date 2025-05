Cu cine se va bate Survivor-ul de la Kanal D. Postul tv, decizie-șoc legată de Tempting Fortune România

Survivor-ul de la Kanal D, care va debuta duminică, 11 mai 2025, intră în bătălia pentru audiență cu câteva producții de succes, gata să ia o felie consistentă din punctele de rating!

Cu cine se bate Survivor-ul de la Kanal D. Emisiunea va fi difuzată duminica, lunea și marțea

De la ora 21:00, show-ul „Tempting Fortune România”, prezentat de Zoli de la Sistem, se va bate cu greii televiziune, aducând în fața telespectatorilor un concurs fresh, plin de neprevăzut. Emisiunea va fi difuzată de postul turc în zilele de duminică, luni și marți, producătorii având curajul să se dueleze cu seriale precum „Tătuțu” și „Las Fierbinți” (PRO TV) sau cu „Chefi la cuțite” (Antena 1).

Miza Kanal D, stație care nu a mai surprins cu producții proprii de anvergura Survivor în ultima vreme, cu excepția „Insula de un milion”, care n-a avut niște audiențe remarcabile, este să revină pe primul loc în prime-time fără să mai apeleze doar la dramoletele turcești.

Iar „Tempting Fortune România” pare să aibă toate ingredientele pentru a devenit un hit, căci are aventură, tensiune psihologică și vedete puse în situații insolite. Nu mai zicem că participanții noului reality-show se luptă pentru fabulosul premiu de 300.000 de euro.

aduce în fața telespectatorilor 12 nume cu personalități și trasee de viață extrem de diferite. Printre numele sonore se numără Tavi Clonda (soțul Gabrielei Cristea), Deea (fosta soție a lui Dinu Maxer) și Jean Gavril (artist și fost concurent la America Express și Te cunosc de undeva).

Concurenții vor fi puși în fața unor provocări dure, atât fizice, cât și psihice. Zi de zi, aceștia vor străbate câte 10 kilometri prin junglă, pe trasee accidentate. Pe drum, vor apărea tot soiul de tentații, care îi vor pune la grea încercare. Orice compromis personal va avea un cost colectiv, căci atunci când cineva cedează, întregul grup va pierde bani din premiul final.

Tempting Fortune România, un show care promite

Mecanica show-ului va duce, fără doar și poate, la tensiuni și decizii dramatice, dar și la solidaritate și conflicte ”pe viață și pe moarte”. Tempting Fortune România intră în duel, în zilele de difuzare, cu un concurs cu fani loiali, dar și cu cel mai longeviv serial de la noi, „Las Fierbinți”. Decizia luată de Kanal D cu privire la difuzarea emisiunii poate fi una șocantă pentru mulți, dar în același timp extrem de curajoasă. Stația de televiziune poate să atragă, pe tronsonul orar în care rulează Chefii și Fierbinții, un alt tip de public, dornic de aventură și emoție reală sau… chiar publicul dezamăgit de ultimul sezon Survivor România.

În urmă cu mai bine de o lună, a vorbit pentru FANATIK, în exclusivitate, despre proiectul în care s-a angrenat.

„Avantajul meu este că am lucrat tot timpul cu oameni de diferite facturi. Am lucrat cu muzicieni, compozitori, dirijori, regizori de teatru, tineri interpreți, profesori, directori, ONG-iști. Am fost implicat mai mereu în poziții de lider. Cred că și cei 15 ani de radio mă vor ajuta să dirijez cu bine concurenții de la „Tempting Fortune România”. De aceea, nu voi renunța în niciun caz la muzică. Televiziuniea este doar încă un capitol din cariera mea de artist”, ne-a mărturisit prezentatorul de la Kanal D.