Cu cine seamănă gemenele lui Cristi Borcea și ale Valentinei Pelinel. Cum arată fetițele

Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt niște părinți împliniți. Au trei copii minunați. Milan, băiatul cel mare și mezinele Indira și Rania care sunt gemene. Din fotografii se vede că fiul cel mare a moștenit mai mult trăsăturile mamei sale.

Când vine vorba de gemene lucrurile se schimbă.

Cele două nu seamănă deloc una cu cealaltă, fiecare moștenindu-și câte un părinte.

Viața lor s-a schimbat total după ce au devenit părinți. radiază de fericire. Au trei copii minunați cu care se mândresc.

Milan este fiul cel mare al cuplului. Băiețelul a moștenit trăsăturile mamei sale. Lucrurile se schimbă când vine vorba despre mezinele familiei, gemenele Indira și Rania. Acestea nu seamănă deloc, una cu cealaltă, fiecare moștenindu-și câte un părinte.

Una dintre ele este blondă, cu ochii albaștri la fel ca mama sa, iar cealaltă este șatenă, cu ochii negrii, semănând foarte mult cu Cristi Borcea.

De curând, fericita mămica a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de gemene. Imediat postarea a primit mii de aprecieri, iar fanii au lăsat și mai multe comentarii.

“Cea din dreapta îți seamănă, cealaltă seamănă cu tatăl! Ce copii frumoși ai!”, “Cât de frumoase!”, au scris internauții.

Valentina Pelinel, o mămică împlinită

a declarat în repetate rânduri că este cea mai fericită și împlinită femeie. La începutul anului au fost zvonuri potrivit cărora cuplul ar fi decis să mai aibă încă un copil.

“Nu plănuim acest lucru, dar dacă așa va vrea Dumnezeu este o binecuvântare pentru noi”, spunea soția afaceristului.

Cristi Borcea are nouă copii. Omul de afaceri a avut trei soții: Mihaela Borcea, Alina Vidican și Valentina Pelinel.

“În patru ani de pușcărie am făcut patru copiii. Am făcut prea mult. M-au ținut viu copiii cât eram acolo. Ai mei, de la doi ani mănâncă cu telefonul în mână. Am trei copiii în America. Mai vreau unul, al zecelea, dar numai cu Valentina. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace”, a spus Cristi Borcea în cadrul emisiunii lui Mircea Dinescu de la Prima TV.