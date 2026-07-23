Cu cine semnează Baba Alhassan după ce a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB

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După ce a fost pus pe liber de FCSB, la dorința patronului Gigi Becali (68 de ani), Baba Alhassan (26 de ani) este pe cale să semneze cu o altă echipă, din afara României. Este vorba despre Mardin 1969 Spor din Liga 2 din Turcia. Se pare că mijlocașul defensiv internațional ugandez a ajuns deja la un acord cu oficialii acestui club.

Pus pe liber de FCSB la dorința lui Gigi Becali, Baba Alhassan semnează în Liga 2 din Turcia

Informația a fost furnizată de către jurnaliștii turci de la Ajansspor. Astfel, este de așteptat în principiu ca Alhassan să semneze în scurt timp contractul și să fie prezentat oficial de cei de la Mardin.

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🎯 Ajansspor Özel 🎯 Mardin 1969 Spor, son olarak FCSB forması giyen 26 yaşındaki ön libero Baba Alhassan ile prensipte anlaştı. ✍️ — Ajansspor (@ajansspor)

De ce a vrut Gigi Becali să scape de Baba Alhassan

În urmă cu ceva timp, în direct la FANATIK SUPERLIGA, . „Baba e bun, dar trebuia să-i schimb numele când a venit. Din babă în… nu știu ce. Păi n-ai văzut, se învârte, se învârte și după aia o pasează în spate. Păi acolo, mijlocașul când prinde mingea o dă în spate doar când e sub presiune. Acolo nu ai voie să pasezi în spate. Trebuia să-i schimb numele din babă în tânără.

Când ești mijlocaș central trebuie să ai multă inteligență ca să ai soluții. Dacă nu ai soluții, bine, o returnezi, dar el una-două, îl și văd cum întinde piciorul ăla, cum dă pasa la fundașul central. Sunt situații când el are 7-8-10 metri până la adversar și o dă în spate la fundaș. Păi, băi nebunule, urcă cu mingea la picior și când te atacă unul dă-o mai lungă sau dă o pasă.

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Puternic este și se luptă, dar problema e că are așa de mare încredere în el nebunul că se învârte cu mingea în loc și oricând poți să primești un gol din cauza lui. La mijlocul terenului nu ai voie să pierzi mingea nici dacă te dai cu capul de pământ. Ai pierdut-o acolo, gata, e pericol mare”, a spus atunci