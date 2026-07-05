Sport

Cu cine semnează Vozinha la 40 ani! Val de oferte primite de portarul revelație de la CM 2026

Curg ofertele pentru celebrul Vozinha! Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla cu cine poate semna portarul capverdian care a făcut senzație la CM 2026.
Dragos Petrescu
05.07.2026 | 20:02
Cu cine semneaza Vozinha la 40 ani Val de oferte primite de portarul revelatie de la CM 2026
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Portarul Vozinha, asaltat cu oferte după prestațiile impresionante de la CM 2026 // FOTO: hepta.ro
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Prima reprezentativă a Insulelor Capului Verde a făcut spectacol la CM 2026, reușind să ajungă în fazele eliminatorii după ce le-a ținut în șah pe Spania și Uruguay. Ulterior, în 16-imi, selecționata africană a fost extrem de aproape de cel mai mare șoc din istoria Cupei Mondiale, asta după ce a dus-o pe campioana en-titre Argentina până în prelungiri. În cele din urmă, trupa lui Bubista a cedat, 2-3 după 120 de minute, însă performanța reușită a fost una de-a dreptul remarcabilă. MVP-ul echipei a fost Vozinha, portarul în vârstă de 40 de ani care a avut niște prestații stelare în cele patru meciuri de la CM, și prin urmare, acesta a început să fie asaltat cu oferte.

Vozinha, portarul revelație de la CM 2026, a început să fie asaltat cu oferte!

În momentul de față, portarul devenit celebru odată cu apariția la turneul final din SUA, Canada și Mexic este liber de contract, ultimul club din CV-ul său fiind Grupo Desportivo de Chaves, o echipă din eșalonul secund din fotbalul portughez. Angajamentul său a ajuns la final însă la finele sezonului precedent, iar în prezent, fotbalistul se află în căutarea unei noi provocări. Se pare însă că acesta nu va trebui să aștepte mult timp până când să-și găsească un nou contract, dat fiind faptul că ofertele au început să curgă odată cu performanțele pe care le-a reușit la turneul final.

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Conform jurnaliștilor brazilieni de la Planeta do Fotbal, se pare că două cluburi din fotbalul brazilian sunt primele care i-au contactat pe agenții portarului capverdian. Este vorba despre Avaí și Atlético Goianiense, care evoluează în liga a doua din Brazilia. Momentan, Vozinha nu a luat decizia finală, însă nu este exclus ca acesta să mai aștepte pentru a vedea ce alte cluburi se vor interesa de serviciile sale. Informațiile anterioare au fost confirmate și de Fabrizio Romano, celebrul jurnalist italian specializat în zona de mercato.

Vozinha și Lionel Messi, posibili colegi la Inter Miami?

Se pare însă că nu doar cluburile din Brazilia iau în calcul posibilitatea unui transfer al lui Vozinha. Potrivit celor de la Gazzetta Dello Sport, dar și a câtorva publicații din SUA, cei de la Inter Miami analizează activ posibilitatea de a-l aduce pe celebrul goalkeeper capverdian în MLS.

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Un rol important în acest context l-ar fi avut chiar Leo Messi, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Vozinha după meciul Argentina – Capul Verde de la CM 2026, o partidă în care fostul fotbalist al Barcelonei a fost blocat de mai multe ori de portarul în vârstă de 40 de ani.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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