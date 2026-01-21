„Cu cine țineți?”. Zeljko Kopic, răspuns tranșant înaintea meciului Dinamo Zagreb – FCSB: „E normal. O să fiu fanul lor”

ADVERTISEMENT

FCSB are în față un duel de maximă importanță. Campioana en-titre se află în Croația, acolo unde o va întâlni pe Dinamo Zagreb în etapa 7 din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Zeljko Kopic nu a ezitat și a transmis cu ce echipă va ține.

Zeljko Kopic, alături de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB

În conferința de presă premergătoare meciului cu FC Hermannstadt, Zeljko Kopic a mărturisit că o va susține pe Dinamo Zagreb în partida cu FCSB din UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a fost tehnicianul celor de la Dinamo Zagreb în perioada decembrie 2021 – aprilie 2022. Antrenorul formației din Ștefan cel Mare a scos în relief că atât croații, cât și FCSB au întâmpinat probleme în actuala stagiune europeană.

„Am vorbit cu jurnaliștii croați înainte de Dinamo Zagreb – FCSB și am spus același lucru. Sunt două echipe de top, dar care în acest sezon nu au avut aceeași stabilitate în rezultate. Au avut meciuri bune, dar nu au avut constanță, în special Dinamo Zagreb, în partidele europene.

ADVERTISEMENT

Știm cu toții că FCSB s-a descurcat foarte bine în Europa League și SuperLiga în sezonul trecut. În această stagiune, cel puțin până acum, nu s-au ridicat la același nivel.

ADVERTISEMENT

(n.r. cu cine țineți?) Cred că e normal să fiu fanul lui Dinamo Zagreb în partida de mâine seară. Sunt alături de echipele românești în competițiile europene, nu contează că e Craiova sau FCSB, e important pentru fotbalul românesc ca acestea să obțină puncte. În schimb, e normal să fiu alături de Dinamo Zagreb mâine seară”, a declarat .

Întăriri pentru FCSB în partida cu Dinamo Zagreb

Deși FCSB a cedat în fața lui FC Argeș în etapa a 22-a a SuperLigii, Elias Charalambous are și vești bune. eb. Fundașul central a fost prezent la Cupa Africii pe Națiuni, iar după eliminarea Africii de Sud a beneficiat de câteva zile de pauză, motiv pentru care a lipsit la partida cu piteștenii.

ADVERTISEMENT

În schimb, antrenorul cipriot nu se va putea baza pe serviciile lui Ofri Arad și Andre Duarte. Deși nu au drept de joc, .