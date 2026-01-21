Sport

„Cu cine țineți?”. Zeljko Kopic, răspuns tranșant înaintea meciului Dinamo Zagreb – FCSB: „E normal. O să fiu fanul lor”

Zeljko Kopic a răspuns fără ezitare înainte de Dinamo Zagreb - FCSB, din etapa 7 a „Fazei Ligii” UEFA Europa League. Antrenorul lui Dinamo îi va susține pe croați în duelul european.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 15:25
Cu cine tineti Zeljko Kopic raspuns transant inaintea meciului Dinamo Zagreb FCSB E normal O sa fiu fanul lor
Zeljko Kopic, verdict înainte de Dinamo Zagreb - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB are în față un duel de maximă importanță. Campioana en-titre se află în Croația, acolo unde o va întâlni pe Dinamo Zagreb în etapa 7 din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Zeljko Kopic nu a ezitat și a transmis cu ce echipă va ține.

Zeljko Kopic, alături de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB

În conferința de presă premergătoare meciului cu FC Hermannstadt, Zeljko Kopic a mărturisit că o va susține pe Dinamo Zagreb în partida cu FCSB din UEFA Europa League.

Zeljko Kopic a fost tehnicianul celor de la Dinamo Zagreb în perioada decembrie 2021 – aprilie 2022. Antrenorul formației din Ștefan cel Mare a scos în relief că atât croații, cât și FCSB au întâmpinat probleme în actuala stagiune europeană.

„Am vorbit cu jurnaliștii croați înainte de Dinamo Zagreb – FCSB și am spus același lucru. Sunt două echipe de top, dar care în acest sezon nu au avut aceeași stabilitate în rezultate. Au avut meciuri bune, dar nu au avut constanță, în special Dinamo Zagreb, în partidele europene.

Știm cu toții că FCSB s-a descurcat foarte bine în Europa League și SuperLiga în sezonul trecut. În această stagiune, cel puțin până acum, nu s-au ridicat la același nivel.

(n.r. cu cine țineți?) Cred că e normal să fiu fanul lui Dinamo Zagreb în partida de mâine seară. Sunt alături de echipele românești în competițiile europene, nu contează că e Craiova sau FCSB, e important pentru fotbalul românesc ca acestea să obțină puncte. În schimb, e normal să fiu alături de Dinamo Zagreb mâine seară”, a declarat Zeljko Kopic.

Întăriri pentru FCSB în partida cu Dinamo Zagreb

Deși FCSB a cedat în fața lui FC Argeș în etapa a 22-a a SuperLigii, Elias Charalambous are și vești bune. Siyabonga Ngezana face parte din lotul campioanei pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Fundașul central a fost prezent la Cupa Africii pe Națiuni, iar după eliminarea Africii de Sud a beneficiat de câteva zile de pauză, motiv pentru care a lipsit la partida cu piteștenii.

În schimb, antrenorul cipriot nu se va putea baza pe serviciile lui Ofri Arad și Andre Duarte. Deși nu au drept de joc, noile transferuri de la FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, au făcut deplasarea la Zagreb.

