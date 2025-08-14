Sport

Cu cine va juca FCSB în play-off-ul Europa League

FCSB își cunoaște adversara din play-off-ul Europa League. Cu cine se va duela campioana României pentru un loc în faza principală.
Alex Bodnariu
14.08.2025 | 22:41
Cu cine va juca FCSB in playofful Europa League
Cu cine va juca FCSB în play-off-ul Europa League, după ce a eliminat-o pe Drita

FCSB își știe deja adversara din play-off-ul Europa League. Campioana României a ratat calificarea în faza principală a UEFA Champions League, însă roș-albaștrii au șansa să facă din nou o figură frumoasă în competiția în care, anul trecut, au strălucit.

FCSB – Aberdeen în play-off-ul Europa League

Dubla cu Drita a fost câștigată, cu ceva emoții, de campioana României, după ce kosovarii au condus cu 2-0 în prima manșă, de pe Național Arena. FCSB și-a revenit și și-a asigurat biletele pentru play-off-ul Europa League.

Acolo, campioana României va da peste un adversar mai complicat. FCSB va juca cu Aberdeen pentru un loc în faza principală a competiției. Scoțienii au un lot valoros, iar roș-albaștrii sunt obligați să își revină la forma pe care o arătau în stagiunea precedentă.

Când se joacă dubla FCSB – Aberdeen

Dubla cu Aberdeen e programată pe 21 și 28 august. Manșa tur se va juca în România, pe Arena Națională, iar returul, peste o săptămână, în Scoția. Se anunță o atmosferă de foc pe ambele stadioane.

Ce cotă de piață are Aberdeen, viitoarea adversară a campioanei României din Europa League

Scoțienii au un lot evaluat la 18 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Finlandezul Topi Keskinen este cel mai bine evaluat jucător din echipa britanicilor, cu o cotă de 2 milioane de euro. În schimb, campioana României adună 48 de milioane de euro, dacă calculăm prețul tuturor fotbaliștilor.

Neil Lennon, verdict înainte de FCSB – Aberdeen

Neil Lennon, fostul antrenor de la Rapid, cunoaște la perfecție fotbalul scoțian și a dat un verdict despre dubla FCSB – Aberdeen. Tehnicianul este de părere că roș-albaștrii își vor ridica nivelul, iar duelul din play-off va fi unul foarte tare:

„Cred că FCSB va fi mai puternică în cele două meciuri. Aberdeen are viteză pe flancuri și sunt buni în tranziții. Antrenorul lor principal este foarte bun. Totuși, FCSB are mai multă calitate”, a explicat Neil Lennon, conform Digi Sport.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
