Cu cine va juca FCSB în play-off-ul Europa League

FCSB își știe deja adversara din play-off-ul Europa League. Campioana României a ratat calificarea în faza principală a UEFA Champions League, însă roș-albaștrii au șansa să facă din nou o figură frumoasă în competiția în care, anul trecut, au strălucit.

FCSB – Aberdeen în play-off-ul Europa League

după ce kosovarii au condus cu 2-0 în prima manșă, de pe Național Arena. FCSB și-a revenit și și-a asigurat biletele pentru play-off-ul Europa League.

Acolo, campioana României va da peste un adversar mai complicat. FCSB va juca cu Aberdeen pentru un loc în faza principală a competiției. Scoțienii au un lot valoros, iar roș-albaștrii sunt obligați să își revină la forma pe care o arătau în stagiunea precedentă.

Când se joacă dubla FCSB – Aberdeen

Manșa tur se va juca în România, pe Arena Națională, iar returul, peste o săptămână, în Scoția. Se anunță o atmosferă de foc pe ambele stadioane.

Ce cotă de piață are Aberdeen, viitoarea adversară a campioanei României din Europa League

Scoțienii au un lot evaluat la 18 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Finlandezul Topi Keskinen este cel mai bine evaluat jucător din echipa britanicilor, cu o cotă de 2 milioane de euro. În schimb, campioana României adună 48 de milioane de euro, dacă calculăm prețul tuturor fotbaliștilor.

Neil Lennon, verdict înainte de FCSB – Aberdeen

Neil Lennon, fostul antrenor de la Rapid, cunoaște la perfecție fotbalul scoțian și a dat un verdict despre dubla FCSB – Aberdeen. Tehnicianul este de părere că roș-albaștrii își vor ridica nivelul, iar duelul din play-off va fi unul foarte tare:

„Cred că FCSB va fi mai puternică în cele două meciuri. Aberdeen are viteză pe flancuri și sunt buni în tranziții. Antrenorul lor principal este foarte bun. Totuși, FCSB are mai multă calitate”, a explicat Neil Lennon, conform Digi Sport.