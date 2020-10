Cu cine va juca Simona Halep în turul 4 la Roland Garros 2020. Declarație amuzantă a adversarei

Simona Halep s-a calificat în turul 4 la Roland Garros 2020, după o evoluția absolut magistrală cu Amanda Anisimova. A bătut-o în doar 55 de minute pe jucătoarea din SUA și și-a luat astfel revanșa pentru eșecul de anul trecut.

În turul 4 de la Roland Garros 2020, Simona Halep o va înfrunta pe Iga Swiatek, din Polonia, locul 53 în clasamentul WTA. Swiatek este una dintre cele mai bune jucătoare din noua generație.

Totuși, Simona Halep o învingea de o manieră categorică în urmă cu un an. Tot în turul 4 la Roland Garros. A fost atunci 6-1, 6-0, același scor pe care l-a încasat Amanda Anisimova în partida de vineri.

“Am jucat exact ce trebuia, s-au schimbat lucrurile față de anul trecut. Mingea este grea, acest lucru nu mi-a convenit. Știu că returnez bine, exersez mult asta la antrenament. Trebuia să fac ceva cu returul, lucrurile au fost în regulă astăzi.

Cred că decizia de a nu merge la US Open a fost cea mai bună. M-am pregătit acasă, mă simt bine. Sunt bucuroasă de prezența aici”, a declarat Simona Halep pentru Eurosport, la finalul partidei cu Anisimova.

Iga Swiatek a reușit să o învingă pe Eugenie Bouchard, în minimum de seturi, pentru a obține calificarea în turul 4 la Paris. Și-a egalat astfel performanța de anul trecut.

Iga Swiatek este conștientă de forța joc a Simonei Halep și nu și-a propus prea multe pentru partida din optimile de finală. Vrea să reziste mai mult în teren decât anul trecut, la acea înfrângere drastică.

“Dacă voi juca împotriva Simonei Halep, tot ce îmi propun este măcar să stau un pic mai mult pe teren. Anul trecut am pierdut foarte repede în fața Simonei. Am avut foarte mari emoții să joc împotriva ei și nu am putut face față”, spunea Iga Swiatek la Eurosport, chiar înainte de startul partidei Halep – Anisimova.

Simona Halep va urca pe locul 1 în clasamentul WTA dacă va reuși să câștige turneul de la Roland Garros. Ar fi al treilea titlu de Grand Slam pentru Simona, după French Open 2018 și Wimbledon 2019.

