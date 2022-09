Cu cine vom juca în Divizia C din Liga Națiunilor. “Tricolorii” se pregătesc pentru dueluri cu Feroe, Luxemburg sau Bulgaria

După cea mai bună prestație din ultimii ani, 4-1 cu Bosnia și Herțegovina, din Liga Națiunilor. “Tricolorii” în această grupă și nici nu au primit ajutor din Muntenegru, unde Finlanda s-a impus.

Cine sunt cele 15 posibile adversare ale României în Divizia C din Liga Națiunilor. Se știu deja sigur opt dintre ele

Prezența în Divizia C va aduce partide mult mai puțin atractive pentru “tricolori”, care vor încerca o promovare rapidă spre eșalonul secund. Iată care sunt adversarele pe care tricolorii le pot înfrunta în Divizia C din Liga Națiunilor.

În afara României, sunt opt echipe care vor fi sigur în Divizia C în ediția viitoare, deci pe lista posibilelor adversare. Alte 6 vor fi stabilite după rezultatele de marți. Iar UEFA trebuie să decidă ce face cu Rusia și dacă îi va aduce înlocuitor în Liga C.

Adversare care vor fi sigur în Divizia C: Luxemburg, Insulele Feroe, Azerbaidjan, Slovacia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Letonia, Estonia (8 echipe)

Alte 4 adversare vor fi alese dintre cele 6 care se luptă pentru evitarea retrogradării în Divizia D. Și încă două care vor retrograda din B

Posibile adversare în funcție de meciurile rămase de jucat în Divizia C și viitoarele baraje: Kosovo, Irlanda de Nord, Cipru, Belarus, Gibraltar, Lituania (de aici se aleg 4).

Kosovo și Irlanda de Nord sunt pe locurile 2 și 3, care duc la un nou sezon în Divizia C. Dar ambele pot fi depășite de Cipru și trimise pe locul 4, retrogradabil. Marți sunt meciurile decisive.

De menționat că și ultimele clasate din grupele Diviziei C vor avea șansa de a se menține. Dar vor juca meciuri de baraj pentru evitarea retrigradării în D. Meciurile se vor disputa în martie 2024. Astfel, 4 din echipele de pe lista de mai sus vor rămâne în eșalonul 3.

Posibile adversare dacă nu evită retrogradarea în C: Armenia / Irlanda, Suedia / Slovenia (de aici se aleg două)

La fel ca și România, alte două echipe vor retrograda din grupele Diviziei B. Doar că lucrurile nu sunt deloc decise. Una dintre Irlanda și Armenia va retrograda din grupa 1. Cele două se înfruntă marți la Dublin, iar Armenia are nevoie de victorie pentru a evita retrogradarea. În caz contrar, va fi în Divizia C, ca și România.

Rusia, marele semn de întrebare pentru UEFA. A fost suspendată din Divizia B după invazia din Ucraina, șanse mici să fie înscrisă în C

Și în grupa 4 din Divizia B va fi meci direct pentru evitarea retrogradării. Suedia primește vizita Sloveniei și are nevoie de victorie pentru a evita retrogradarea. Și a trimite chiar adversara în Divizia C.

În fine, se știu deja cele două echipe care promovează din Divizia D și astfel vor putea înfrunta România în Divizia C. Este vorba despre Letonia și Estonia, care și-au câștigat grupele.

Meciurile din următoarea ediție a Ligii Națiunilor, în care România merge în Divizia C, se vor disputa în 2024

O situație specială o are Rusia, care a fost suspendată după invazia din Ucraina și automat retrogradată din Divizia B în Divizia C. Doar că sunt șanse mici să poată fi lăsată să concureze și la nivelul Diviziei C în ediția următoare.

Meciurile din următoarea ediție a Ligii Națiunilor se dispută în 2024. Vor fi patru grupe de câte 4 echipe în Divizia C, iar meciurile se vor juca în primăvara și toamna anului 2024. Primele clasate în fiecare grupă promovează în Divizia B, ultimele clasate vor juca un baraj pentru a evita retrogradarea în Divizia D.